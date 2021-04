Tomase: Con los Yankees en el sótano, los Red Sox pueden ganar la división del este

Los Medias Rojas abrieron la temporada como un equipo para olvidar en la división Este de la Liga Americana, pero se han encendido durante una racha ganadora de nueve juegos que hace que sea justo preguntar si su lugar a largo plazo en el orden jerárquico divisional ha cambiado.

En pocas palabras: Claro que sí lo han hecho.

Los Medias Rojas son el único club del Este de la Liga Americana con un récord ganador, e incluso si no son tan buenos como su racha actual, tienen menos fallas que sus competidores en una división que se suponía pertenecía a los Yankees y Blue Jays, al menos hasta que Boston trastocó las expectativas de todos con una emocionante racha de béisbol.

Mientras los Medias Rojas barrían en una doble cartelera de los Mellizos el miércoles, los Azulejos dejaban atrás a los Yankees, cayendo al último lugar.

Incluso si Nueva York no permanece allí por mucho tiempo, los problemas que la afligen no se corrigen fácilmente. Mientras tanto, Boston ha sido una aplanadora.

"En general, fue un gran día para los Medias Rojas", dijo el manager Alex Cora.

Los Medias Rojas abrieron la temporada con posibilidades de ganar 16 a 1 para ganar el Este de la Liga Americana, pero ahora las posibilidades de ganar la división parecen ser mucho mejor.

¿Por qué? Los Yankees son un buen lugar para comenzar. Nueva York alcanzó las 100 victorias tanto en 2018 como en 2019, pero ahora está claro que muchos de nosotros las sobrevaloramos después del segundo lugar del año pasado ante los Rays.

Los Yankees comenzaron la temporada con preguntas inexcusables en su rotación titular más allá del as Gerrit Cole, especialmente con el derecho Domingo German que viene de una suspensión por violencia doméstica y Luis Severino recuperándose de una cirugía de Tommy John.

En lugar de atacar sus deficiencias con opciones comprobadas como el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional Trevor Bauer, los Yankees tomaron la ruta de buscar buenos jugadores a precio de descuento, firmando al ex ganador del premio Cy Young Corey Kluber a un contrato de un año y adquiriendo al ex as de los Piratas Jameson Taillon, quien no había hecho un lanzamiento desde 2019, gracias a la cirugía Tommy John.

Kluber (6.10 ERA) y Taillon (7.56) han tenido inicios horribles y el ineficaz alemán ya ha sido bajado de nivel. Eso deja a Cole y al zurdo Jordan Montgomery como el golpe 1-2 de la rotación. Los abridores de los Yankees no han podido completar cinco entradas en siete de sus 12 aperturas, incluido el miércoles, cuando Kluber duró solo cuatro entradas en una derrota por 5-4 ante los Jays que terminó con un jonrón de Bo Bichette.

Agregue las deficiencias defensivas del campocorto Gleyber Torres, una horrible manera de correr las bases: el receptor Gary Sánchez los sacó de una posible remontada vs. los Orioles a principios de esta semana, y las continuas luchas de Giancarlo Stanton, y esa es una receta para un club que ya está dos juegos por debajo de .500.

Durante la campaña asistentes podrán tomarse fotos con los trofeos de Los Medias Rojas, y hasta ganar boletos para los juegos.

"Son las pequeñas cosas", dijo el toletero Aaron Judge a los periodistas. "O son errores corriendo las bases, errores en los jardines, no dar el golpe decisivo".

Contraste eso con los Medias Rojas, que solo en los últimos tres días han ganado una festival de batazos sobre los Orioles, un juego cerrado contra los Mellizos que fue impulsado por la parte inferior de su orden, otro contra los Mellizos que terminó con una atrapada espectacular de Alex Verdugo, y en la noche una victoria con una magnífica entrada impulsada en gran parte por bateadores pacientes que aprovecharon las bases por bolas.

Los Medias Rojas están derrotando a los equipos de múltiples formas. Los Yankees no lo están haciendo.

Luego están los Blue Jays. Toronto desembolsó $ 150 millones para atrapar al premio de la agencia libre George Springer, pero aún tiene que jugar debido a una lesión en el entrenamiento de primavera y luego una lesión en el cuádriceps durante la rehabilitación.

Los Azulejos tampoco han visto al lanzador derecho Nate Pearson, uno de los mejores prospectos de pitcheo en el béisbol, porque está luchando contra una lesión en la ingle. Tampoco cuentan con el bate del jardinero Teoscar Hernández, quien recientemente dio positivo por COVID-19, dejando a las jóvenes estrellas Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette cargando la ofensiva, que está entre las ofensivas promedio en la liga.

El pitcheo, liderado por Hyun-Jin Ryu y el desechado de los Mets, Steven Matz, ha sido sobresaliente, debe notarse, con una efectividad de equipo de 3.00.

Con el debido respeto a los Orioles, eso deja a los Rays. Tampa perdió al ex ganador del Cy Young Blake Snell y al All-Star Charlie Morton durante el invierno, y reemplazar dos brazos de tan alto calibre ha demostrado ser un desafío.

Aparte del as Tyler Glasnow, a quien los Medias Rojas superaron la semana pasada, los Rays han tenido grandes problemas en la rotación. Comenzaron el miércoles con una efectividad del equipo de 4.88, y también se ubicaron en el décimo lugar en carreras anotadas, lo cual es una mala combinación.

Incluso con un sistema de prospectos cargado que incluye al prospecto No. 1 en general, Wander Franco, Tampa ya parece estar entrando en una de esas temporadas de reinicio que es inevitable para un club de mercado tan pequeño.

Eso deja la división abierta a cualquiera. También deja a los Medias Rojas, ¿nos atrevemos a decirlo? - en el asiento del conductor.

Por ahora, seguro que se ve así.