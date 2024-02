Tomase: Reemplazar a Alex Cora es una preocupación a largo plazo para los Red Sox

Alex Cora realizó su primera conferencia de prensa del entrenamiento primaveral el martes. No apostaría que estará presente para repetir la actuación el próximo año.

Puede que los Medias Rojas estén tambaleándose, pero Cora es un hombre con opciones. Normalmente, a un gerente sin extensión se le ve como próximo a dimitir. Pero este no el caso de Cora.

Cualquiera que sean sus problemas de poder estelar en el campo, a los Red Sox no les falta en el dugout. Cora es uno de los managers más respetados en el juego, y basándose en el enorme contrato de $40 millones que los Cachorros acaban de darle a Craig Counsell para abandonar a los Cerveceros, el ganador de la Serie Mundial no se estaría haciendo ningún favor a sí mismo si no usara su influencia mientras tiene la oportunidad.

Cora se negó a abordar su deseo de permanecer con los Medias Rojas el martes, pero habló extensamente sobre los desafíos de dirigir en Boston, el costo que le costó el trabajo el año pasado y lo despreocupado que está por comenzar el último año de su carrera. contrato.

Salvo una carrera inesperada hasta bien entrado octubre, es fácil imaginar a Cora llegando a la agencia libre el próximo otoño, donde será un hombre solicitado. Si se va, podremos revisar sus comentarios iniciales en busca de migas de pan.

Estos son:

Reiteró que, con gemelos jóvenes, no tiene intención de ser dirigente durante 10 años y que las consideraciones familiares influirán en su próximo paso. Cora está entrando en su sexta temporada en Boston, con dos períodos envueltos en una suspensión de un año en 2020.

Mencionó haber leído un libro del famoso entrenador de fútbol Pep Guardiola, quien señaló que "cuando pasas cinco o seis años en un lugar, te puede pasar factura. Creo que el año pasado me golpearon con eso".

Siguiendo con el fútbol, dijo que podía entender por qué Jurgen Klopp del Liverpool tomó la sorprendente decisión de alejarse de su puesto después de esta temporada.

Detalló el impacto físico y emocional de la temporada pasada, cuando los Medias Rojas terminaron últimos por tercera vez en cuatro años y Cora se volvió notablemente menos saludable, lo que llevó a cambios estrictos en su dieta y entrenamiento que lo hacen lucir casi tan delgado como cuando jugaba.

"El año pasado fue duro para mí. Tengo que ser honesto", dijo Cora, de 48 años. "La temporada me pasó factura. Mental y físicamente, fue duro".

Cora decidió en septiembre centrarse en una vida saludable, en parte porque no quería lucir terrible mientras era incluido en el Salón de la Fama de Puerto Rico, y en parte porque su pareja, Angélica, había comenzado a entrenar con su hermano para correr el Maratón de Boston.

"Empecé a ser como ese tipo de apoyo", dijo Cora. "Los estaba apoyando, pero se volvió muy competitivo, ella en realidad me pateaba el trasero mientras corríamos, así que decidí: 'Está bien, ¿vas a llevarlo a ese nivel? Bueno, lo voy a llevar a ese nivel."

Cora luce en forma y en forma, pero sabe con qué facilidad puede ir mal, especialmente en un mercado tan difícil como Boston.

"No es fácil, hombre", dijo Cora. "Tratar con los medios, tratar con los jugadores, la directiva, la presión de ganar no es fácil. Debería ser divertido, y a veces no lo es".

No se menciona el estrés de tratar de llevar a la batalla un plantel deficiente en la división más dura del béisbol, y es justo preguntarse por qué Cora querría soportar lo que parece una reconstrucción prolongada. Por lo general, el manager intenta convencer al equipo de que vale la pena conservarlo, pero en este caso, podría ser al revés, especialmente con un jefe de béisbol nuevo y no probado, Craig Breslow, quien toma las decisiones.

Eso deja a Cora en una posición de poder. Sigue en deuda con la organización por la lealtad que le mostró después de su suspensión, así como por la forma en que ha tratado a su familia desde hace más de 15 años, desde su época como jugador. Pero cuando se le dio la oportunidad de declarar que quiere quedarse aquí más allá de esta temporada, dijo: "No quiero hablar de eso ahora".

"Me imagino haciendo otras cosas en el juego, con la familia, en Puerto Rico", dijo Cora. "Pero no quiero que esta temporada se trate de mí. Se trata de los Medias Rojas de Boston y de cómo necesitamos recuperarnos para jugar mejor en octubre.

"Obviamente es algo que surgirá a lo largo de la temporada y lo respeto, pero realmente no quiero hablar demasiado sobre eso, porque aquí es donde estoy. Me encanta estar aquí. Aprecio todo lo que ha hecho esta organización conmigo y mi familia."

Si Cora parece optimista sobre su futuro, es porque se encuentra en un buen lugar. Si los Medias Rojas nos sorprenden, es posible que decida quedarse. Y si no lo hacen, no le faltarán pretendientes.