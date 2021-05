Tomase: Tal vez cuatro grandes bates sean suficiente para los Red Sox

No fue hace tanto tiempo que una alineación verdaderamente castigadora necesitaba repartir batazos, del uno al nueve.

Los Red Sox de 2003 salieron con el campeón de bateo de la Liga Americana, Bill Mueller, noveno y anotaron casi 1,000 carreras. El club de 2004 registró un promedio de .297 con 20 jonrones y un OPS de .833 fuera del puesto número 8 en el orden. Los Yankees ese mismo año conectaron 31 jonrones desde el hoyo de 7.

El mantra del uno al nueve se ha mantenido a pesar de los cambios sísmicos en el juego. Los lanzadores ahora dominan a grados cómicos. El ex gerente general de los Medias Rojas, Theo Epstein, señaló recientemente en el podcast de Bill Simmons que el lanzador promedio de hoy tiene la misma tasa de ponches que Nolan Ryan y Sandy Koufax. Todos lanzan 95 mph. El juego está fundamentalmente roto.

También lleva a una pregunta que se aplica a los Medias Rojas de 2021: con la ofensiva tan deprimida, ¿pueden cuatro grandes bateadores llevar una alineación?

La reacción instintiva es decir que no. Pero J.D. Martínez no está de acuerdo.

"No, lo creo", dijo recientemente. "Quiero decir, si miras a todos los grandes equipos, es difícil tener del 1 al 9 bateando así. Creo que el último equipo que lo hace es como los súper equipos de los Yankees en su día. No lo sé".

Con el promedio de bateo de la liga en un mínimo histórico de .236 y la tasa de ponches en un máximo histórico de 9.2 por nueve entradas, los días de la implacable ofensiva de arriba a abajo han terminado. En su lugar, hay básicamente dos opciones: tres resultados verdaderos en tu camino hacia la victoria con la fuerza de bases por bolas y jonrones, o montar un tramo de bateadores completos hasta donde te lleven.

Si bien los Medias Rojas son ciertamente capaces de batear la pelota fuera del parque, ocupan el tercer lugar en la Liga Americana en jonrones con 53, están viviendo más con la opción No. 2.

En Alex Verdugo, Martínez, Xander Bogaerts y Rafael Devers, cuentan con una de las mejores combinaciones 2-3-4-5 en el béisbol, y eso incluso considerando la reciente caída de Verdugo, que ha bajado su promedio de .315 el 6 de mayo a .279 hoy.

El corazón de la orden puede sacar la pelota del parque, pero son completos bateadores. Bogaerts (.344) y Martínez (.342) se encuentran entre los líderes de la Liga Americana, Devers es como un Vladimir Guerrero zurdo que rompe la pelota mala, y cuando Verdugo va bien, rocía la pelota por todo el parque. No debería sorprender que el cuarteto se ubique del primero al cuarto en el club con 110 de las 217 carreras líderes en la liga del equipo.

Si bien es tentador decir que eso no es sostenible y que los Medias Rojas deben comenzar a recibir producción de la parte inferior de la orden, muy difamada, no está claro que eso sea realmente cierto. Por supuesto, si Bobby Dalbec y Hunter Renfroe pueden aprovechar algunos de los éxitos recientes, mejorará el ataque del equipo. Pero eso no es lo mismo que decir que es una necesidad.

"Va en rachas. Viene y va, ¿sabes?" Martínez dijo. "Creo que estamos produciendo. Me gusta nuestra ofensiva. No sé dónde están los números o dónde estamos en la liga, pero siento que somos una ofensiva bastante potente y podemos romper en cualquier segundo. Eso es la forma en que va el bateo. Si puedes batear consistentemente todo el año, y continúas acumulando esos números, nunca se ha hecho antes en el béisbol. Esa es una alineación muy loca, ese sería un año ofensivo increíble para un equipo. Viene y va en oleadas ".

Considere al oponente durante las próximas tres noches. Los Azulejos también se construyen básicamente en torno a cuatro destacados: Vlad Guerrero Jr., Marcus Semien, Bo Bichette y Teoscar Hernandez, quien es lo contrario de Verdugo y cobra vida después de un comienzo lento. Eventualmente también agregarán $150 millones al agente libre George Springer, pero se ha visto limitado a cuatro juegos por diversas lesiones.

Toronto ha montado ese cuarteto a 192 carreras, bueno para el cuarto en la Liga Americana (con tres juegos en la mano con los Medias Rojas). El resto de su orden es tan sencillo como el de Boston, con el receptor Danny Jansen bateando .123, DH Rowdy Telez con .188 y el jardinero Gurriel con .221. En otras palabras, incluso las mejores ofensas deben trabajar en torno a uno o dos Franchy Cordero.

En ese contexto, tal vez deberíamos dejar de enfocarnos en lo que les falta a los Medias Rojas y, en cambio, abrazar lo que otros matarían por tener. Los días del castigo de arriba abajo son una fantasía. Es mucha presión, pero tal vez cuatro muchachos realmente puedan llevar la carga.