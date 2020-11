¿Cuál es la razón del éxito de Revere? Los Inmigrantes

La historia de Revere es una que veo a través de los ojos de mi madre.

Irene Quinn O'Connell tenía solo 13 años en 1933 cuando dejó la casa de sus abuelos en Buffalo, Nueva York, para reunirse con su familia, que la había enviado a vivir con su familia extendida debido al impacto devastador de La Gran Depresión.

Se unió a su familia en una casa hecha en una pequeña cabaña de verano en Avalon Street en Revere. Más tarde, se convertiría en mi hogar.

La pequeña choza en el vecindario de Shirley Ave. (siempre "Ave." nunca "Avenue") estaba a unos pasos de Revere Beach, la primera playa pública de Estados Unidos y, en las décadas de 1930 y 1940, el hogar de muchos hitos de entretenimiento (La montaña rusa “Cyclone“ fue, en su día, la montaña rusa más alta jamás construida).

A menudo me contaba cómo mientras recorría Shirley Ave. al llegar a su nuevo hogar, no podía entender cómo el agua de Revere Beach no fluía por la calle.

Irene Quinn vivió una vida colorida antes de que yo llegara en 1961, que incluía períodos de trabajo para las organizaciones (lea en esa elección de palabras lo que quiera) que dirigían el entretenimiento de Revere Beach, y un trabajo en el oeste para el rodeo ambulante de su tío. Manejó el negocio de concesiones.

Pero lo que me enseñó acerca de Revere fue que su fuerza vino, y viene, de su línea de vida: las comunidades de inmigrantes que llaman hogar a Revere.

Como protestante irlandesa, mi madre creció rodeada de panaderías y restaurantes italianos. Cuando yo crecía en las décadas de 1960 y 1970, muchos de nuestros vecinos y comerciantes eran sobrevivientes del Holocausto. No era raro ver los horribles tatuajes del campo de concentración en la mano del dueño de la pizzería mientras te servía un trozo.

La diversidad era un hecho. Mi madre amaba a Estados Unidos y quería compartir la riqueza y la oportunidad, aunque no tenía mucho. Como mujer, estaba muy consciente de la discriminación a la que se enfrentaba, pero eso no le impidió arrojar la escalera para ayudar a otros a subir. En la década de 1970, mi madre patrocinó a un refugiado cubano que vivía en nuestro vecindario para obtener la ciudadanía. Se convirtieron en mejores amigos.

A medida que nuestro vecindario cambió, una vez más, en la década de 1980, esta vez a las bodegas españolas y los restaurantes del sureste, mi madre cambió su enfoque y se fue a trabajar para el Servicio de Extensión de UMass, y luego para CAPIC Headstart, sirviendo a Revere y a Comunidades del área metropolitana de Boston. Su objetivo era ayudar a los inmigrantes recién llegados.

Era famosa por llevar a inmigrantes camboyanos y vietnamitas, a través de la Línea Azul, a Haymarket para ayudarlos a encontrar especias y verduras que pudieran funcionar en sus platos nativos. Tal excursión parece innecesaria ahora, pero las tiendas de comestibles de la década de 1980 no eran la recompensa que tenemos a nuestra disposición hoy.

Mi madre, quien falleció en 1999, nunca se clasificó a sí misma como algo más que "pragmática" y estaría encantada de ver al Revere de hoy, reinventándose para siempre cada vez que nuevos inmigrantes elijen llamarlo hogar. Ella nunca endulzaría los desafíos que esto trae a los residentes de mucho tiempo, o los "recién llegados", pero creía que Revere, como siempre, estaba a la altura del desafío.

Y yo también.