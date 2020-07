Vence plazo para declarar impuestos: cómo presentar en línea a último minuto

El pasado 20 de marzo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, extendió la fecha límite para la declaración y el pago del impuestos hasta el 15 de julio. Además, ese alivio también abarca los pagos estimados para el primer y segundo trimestre de 2020.

Las declaraciones y pagos de impuestos de 2019 deben presentarse el miércoles antes de las 23:59 y el IRS ha dejado en claro que no habrá más extensiones.

Hay algunas exenciones. Los miembros de las fuerzas armadas que prestan servicio en el extranjero tendrán más tiempo para presentar una solicitud.

Aquellos contribuyentes que solicitan una extensión tienen hasta el 15 de octubre de 2020 para presentar sus impuestos, pero podrían enfrentar algunas sanciones.

Los estadounidenses que viven y trabajan en el extranjero también tienen hasta el 15 de julio para presentar su declaración de impuestos federales de 2019 y pagar los impuestos adeudados.

La fecha de vencimiento ya está aquí, por lo que el IRS recomienda a los contribuyentes que completen el proceso en línea. La presentación electrónica y la elección del depósito directo siguen siendo la forma más rápida y segura de presentar una declaración de impuestos precisa y recibir un reembolso lo antes posible.

La presentación electrónica reduce los errores de devolución de impuestos a medida que el software de impuestos completa todos los cálculos necesarios, señala errores comunes y solicita a los contribuyentes que proporcionen la información que falta.

Visita IRS.gov para más información.

DECLARACIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA

Los contribuyentes cuyos ingresos fueron de $ 69,000 o menos el año pasado pueden usar el software IRS Free File para declarar impuestos de forma gratuita. Visita IRS.gov/freefile.

En general, el IRS procesa declaraciones de impuestos electrónicas y en papel y emite reembolsos en menos de 21 días.

ELIJA DEPÓSITO DIRECTO PARA REEMBOLSOS

La forma más segura y rápida para que los contribuyentes obtengan su reembolso es mediante el depósito electrónico. El depósito directo es mucho más rápido y seguro que esperar que llegue un cheque en papel por correo postal.

La herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov o la aplicación móvil IRS2Go le permitirán rastrear el estado de un reembolso.

PROGRAME UN PAGO ELECTRÓNICO

IRS Direct Pay permite a los contribuyentes pagar en línea desde una cuenta corriente o de ahorros de forma gratuita, además de programar pagos con hasta 365 días de anticipación

EXTENSIÓN PARA PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

Los contribuyentes que necesitan más tiempo para preparar su declaración de impuestos federales deben tener en cuenta que:

• Una extensión de tiempo para presentar una declaración no otorga ninguna extensión de tiempo para pagar impuestos.

• Los contribuyentes deben estimar y pagar los impuestos adeudados antes de la fecha límite del 15 de julio para ayudar a evitar posibles multas.

• Los contribuyentes deben presentar su solicitud de extensión a más tardar el 15 de julio de la fecha de vencimiento de su declaración.

Los contribuyentes de impuestos individuales, independientemente de sus ingresos, pueden usar solicitar la extensión automática para la presentación de impuestos. Al completar este formulario, el contribuyente tiene hasta el 15 de octubre para presentar una declaración de impuestos federales. Para obtener la extensión, los contribuyentes deben estimar su obligación tributaria en el formulario de extensión y deben pagar cualquier cantidad adeudada.

A continuación se detallan las políticas tributarias en el área triestatal implementadas debido a la crisis de salud.

CONNECTICUT

El gobernador Ned Lamont y el Departamento de Servicios de Ingresos de Connecticut (DRS) extendieron el plazo de presentación y pago de impuestos sobre la renta personal hasta el 15 de julio. La extensión también se aplica a los pagos estimados del impuesto sobre la renta de Connecticut para el primer y segundo trimestre de 2020.

NUEVA JERSEY

Los contribuyentes tienen hasta el 15 de julio para presentar y pagar impuestos, lo que incluye el pago de impuestos estimados que vencieron el 15 de abril y los pagos de impuestos estimados del segundo trimestre para los contribuyentes del año calendario. Sin embargo, los pagos de impuestos estimados para el segundo trimestre aún se deben pagar el 15 de junio para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Sociedades. Cualquier pago realizado en el segundo trimestre después del 15 de junio se considerará atrasado y puede estar sujeto a cargos por intereses. Solo el plazo para los pagos estimados que se adeudan hasta el 15 de abril se han extendido hasta el 15 de julio.

NUEVA YORK

El plazo de presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades del estado de Nueva York, que originalmente era hasta el 15 de abril de 2020, se ha extendido hasta el 15 de julio de 2020. Además, todos los pagos de impuestos afines con plazo hasta el 15 de abril de 2020 podrán ser diferidos hasta el 15 de julio de 2020, sin sanciones ni intereses, independientemente de la cantidad adeudada.

A modo de guía, consulte N-20-2. (Anuncio de prórroga para ciertos plazos de presentación de declaración y pago debido al nuevo coronavirus, COVID-19).

Proveedores de impuestos sobre las ventas

Los pagos y declaraciones del impuesto sobre las ventas tenían plazo hasta el 20 de marzo de 2020. Sin embargo, las declarantes trimestrales y anuales que no se pudieron presentar o pagar a tiempo debido a la COVID-19 pueden ser exonerados de sanciones e intereses. Consulte Tax relief for quarterly and annual sales tax vendors affected by COVID-19 (Desgravación fiscal para los proveedores de impuestos sobre las ventas trimestrales y anuales afectados por la COVID-19) para solicitar la exoneración de sanciones e intereses.

A modo de guía, consulte N-20-1. (Anuncio de deducción de sanciones e intereses para impuestos sobre las ventas y el uso debido ante el nuevo coronavirus, COVID-19).