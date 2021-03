Accidente de Tiger Woods: determinan causa del choque pero no la quieren revelar “por privacidad”

El alguacil del condado de Los Ángeles dijo que los detectives han determinado qué causó que Tiger Woods estrellara su SUV el mes pasado en el sur de California, pero no dio a conocer detalles el miércoles, citando preocupaciones de privacidad no especificadas para la estrella del golf.

Woods sufrió heridas graves en el accidente del 23 de febrero cuando golpeó una barrera elevada alrededor de las 7 a.m. en Rolling Hills Estates, en las afueras de Los Ángeles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La camioneta Genesis que conducía cruzó dos carriles en sentido contrario y arrancó un árbol en un tramo cuesta abajo que, según la policía, es conocido por los accidentes. Woods se encuentra en Florida recuperándose de múltiples cirugías.

El alguacil Alex Villanueva ha sido criticado por sus comentarios sobre el accidente, calificándolo de "puramente un accidente" y diciendo que no había evidencia de impedimentos.

Woods dijo a los agentes que no sabía cómo ocurrió el accidente y que no recordaba haber conducido. Estaba inconsciente cuando un testigo se acercó por primera vez a la camioneta destrozada. Pero un ayudante del alguacil dijo que el atleta más tarde pareció estar en estado de shock, pero estaba consciente y era capaz de responder preguntas básicas.

Los investigadores no buscaron una orden de registro para las muestras de sangre de Woods, que podrían examinarse en busca de drogas y alcohol. En 2017, Woods se registró en una clínica en busca de ayuda para lidiar con medicamentos recetados después de un cargo de DUI en su estado natal de Florida.

El ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Carlos González, fue el primero en responder a la llamada al 911 sobre un accidente que luego descubriría estaba relacionado con la estrella más grande del golf.

Los detectives, sin embargo, obtuvieron una orden para el registrador de datos del SUV Genesis GV80 2021, conocido como caja negra. Villanueva no quiso decir el miércoles qué datos se encontraron en la caja negra.

"Se ha determinado una causa, ha concluido la investigación", dijo Villanueva durante un evento en vivo en las redes sociales el miércoles en respuesta a una pregunta formulada por The Associated Press.

Pero Villanueva afirmó que los investigadores necesitan permiso de Woods, quien anteriormente nombró a su yate "Privacidad", para divulgar información sobre el accidente.

"Nos hemos comunicado con Tiger Woods y su personal", dijo Villanueva. "Hay algunos problemas de privacidad en la divulgación de información sobre la investigación, por lo que les preguntaremos si renuncian a la privacidad y luego podremos hacer una divulgación completa de toda la información relacionada con el accidente".

El agente de Woods en Excel Sports, Mark Steinberg, no respondió de inmediato a un correo electrónico.

"Tenemos todo el contenido de la caja negra, tenemos todo", dijo Villanueva. “Está completo, firmado, sellado y entregado. Sin embargo, no podemos difundirlo sin el permiso de las personas involucradas en la colisión".

La declaración de Villanueva sobre cuestiones de privacidad no tenía sentido para Joseph Giacalone, profesor del John Jay College of Criminal Justice y sargento retirado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, quien ha criticado la respuesta del alguacil al incidente de Woods desde el principio.

Residentes del condado de Riverside permitirá a los residentes utilizar los campos de golf con ciertas restricciones.

"No creo haber visto nunca a un departamento pedir un permiso como ese", dijo. "¿Qué pasa si sus abogados dicen 'no, no puede enviarlo ahora'. Y entonces, ¿dónde nos deja eso?"

Giacalone dijo que es poco probable que los agentes hubieran solicitado el permiso de víctimas no famosas en choques similares para divulgar información. Si la vacilación del alguacil se debió a un posible episodio médico detrás del volante, Giacalone dijo que las autoridades podrían simplemente decir que se trataba de una emergencia médica sin dar detalles adicionales.

"No creo que le hubieran preguntado a ningún miembro de nuestra familia si podía salir con eso", dijo.

Woods es del área de Los Ángeles y regresó a casa para albergar su torneo de la PGA, el Genesis Invitational en Riviera Country Club, que terminó dos días antes del accidente. Conducía una camioneta que le prestó el torneo.

Woods nunca ha pasado un año entero sin jugar, y se remonta a su primer evento del PGA Tour cuando tenía 16 años en la escuela secundaria.

El escritor de golf de Associated Press Doug Ferguson contribuyó desde Jacksonville, Florida.