Otorgan libertad condicional a exmaestro de California que tuvo relaciones sexuales con una estudiante

LA JOLLA- Un exmaestro de La Jolla Country Day High School que tuvo una relación con una estudiante de 17 años en 2016 fue sentenciado a un día de cárcel el martes, pero fue liberado después de recibir crédito por el tiempo cumplido.

El juez de la Corte Superior Charles G. Rogers dictaminó el martes que Jonathan Sammartino, de 35 años, exmaestro de La Jolla Country Day School, también cumplirá tres años de libertad condicional, deberá completar 400 horas de trabajo voluntario y pagar otras multas y tarifas luego de declararse culpable de un solo cargo de cometer actos sexuales con un menor, el condado de San Diego.

Podría haber enfrentado hasta un año de prisión y registrarse como delincuente sexual.

El juez Rogers dijo que una "diferencia notable que presenta este caso" es el reconocimiento de Sammartino de sus malas acciones.

Hay nueva información sobre el ex maestro de la escuela La Jolla Country Day acusado de conducta inapropiada con una alumna cuando tenía 17 años de edad en 2016. Nuevos documentos revelan la relación amorosa que mantuvieron ambos y la cual duro varios meses. La estudiante, que ahora ya ingresa en la universidad, confiesa que nunca fue forzada a tener...

"Él siempre lo admitió, y lo hizo antes de que supiera de cualquier investigación criminal para enjuiciamiento", dijo el juez. "En otras palabras, su admisión y su remordimiento, creo, son sinceros y no fueron motivados por el deseo de ganar la fe de la corte para obtener una sentencia más baja".

Al negarse a imponer el registro de delincuentes sexuales, Rogers citó un caso de la Corte Suprema de EEUU. Que encontró que el registro era más adecuado para aquellos considerados peligrosos y propensos a reincidir.

Rogers también citó un accidente de bicicleta que Sammartino sufrió aproximadamente un año antes de los delitos, que según el acusado y su abogado causó una lesión cerebral que inhibió su control de impulsos y su capacidad para emitir juicios razonables. El juez dijo que no creía que la lesión excusara a Sammartino, pero dijo que creía que era un factor que contribuía a los delitos.

En la sentencia, el abogado de Sammartino expresó el remordimiento de su cliente y le pidió al juez que considerara cuántas veces se ha disculpado con la víctima tanto antes como durante el juicio.

"Lamento mucho todo lo que ha sucedido y la miseria causada por mi desafortunada relación con la señorita Doe", dijo Sammartino. "Sé que mi comportamiento ha alterado su vida, mi vida y la comunidad".

El vicefiscal de distrito Martin Doyle dijo que tomaron en consideración el precio que la condena le cobraría a Sammartino y le pidieron al juez, según el deseo de la víctima, que presentara cualquier sentencia que él creyera que era justa para que la víctima pudiera "seguir con su vida".

El tribunal puede exigir que Sammartino se registre como delincuente sexual en cualquier momento durante su libertad condicional, dijeron los fiscales, pero debido a la naturaleza del cargo, solo podría registrarse como delincuente sexual durante 10 años y no aparecería en el Sitio web de la Ley de Meghan.

El abogado de Sammartino dijo que no buscará volver a enseñar de ninguna manera.

Todos los demás cargos contra Jonathan Sammartino fueron retirados como resultado de su declaración de culpabilidad en la Corte Superior del Condado de San Diego en agosto.

Sammartino era maestro en la preparatoria privada La Jolla Country Day School cuando, según los informes, comenzó una relación sexual con una estudiante de 17 años, según la declaración jurada de la orden de arresto del Departamento de Policía de San Diego.

La relación, descrita como de naturaleza romántica, ocurrió tanto mientras la estudiante estaba en la escuela, inscrita como estudiante de último año, y después de su graduación, según la declaración jurada.

La declaración jurada dijo que Sammartino y la estudiante se reunieron en su casa y en su automóvil varias veces durante el período de cinco meses para participar en actos sexuales. Sammartino esperaría fuera de la casa del estudiante mientras ella se escabullera para encontrarse con él.

Sammartino, hijo de la jueza del Distrito Sur de California, Janis L. Sammartino, tenía 33 años en ese momento.

Poco más de un año después de que terminara su relación, Sammartino dejó La Jolla Country Day y comenzó a enseñar en The Harker School en San José.

El estudiante, que para entonces asistía a la Universidad de California, Berkeley, presentó un informe penal contra Sammartino ante la policía del campus el 22 de agosto de 2018.

Poco después, Sammartino fue arrestado en San José.

En una llamada telefónica grabada reproducida durante la audiencia preliminar, Sammartino admitió los encuentros pasados ​​con la víctima.

"¿Por qué lo hiciste? Sabías que tenía 17 años", dice Doe en la grabación.

"Sabías que era tu estudiante. Sabías que era mi primera vez y perdí mi virginidad contigo".

"No tengo una buena respuesta, porque no estaba pensando en lo que estaba haciendo", respondió, disculpándose con ella varias veces durante la llamada. "No puedo creer que hice eso".