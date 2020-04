Le pide matrimonio a su novia con anillo que su bisabuela recibió durante la gripe española

SAN DIEGO - Después de casi seis semanas de la orden de quedarse en casa, se ha visto cómo personas con planes de bodas han tenido que cambiar a transmisiones en vivo, pero ¿y si estabas a punto de hacer una propuesta de matrimonio?

Para el músico y técnico de A/V de San Diego, no había duda de que iba a pedirle la mano a su novia , Elena Blanco-Suárez, con quien tiene tres años.

Szikla originalmente se había resignado a hacer la petición en su departamento, pero cuando vio que la ciudad de San Diego levantó algunas restricciones en los parques, aprevechó el momento.

Se coordinó con dos amigos que viven a la vuelta de la esquina de ellos y un plan se puso en marcha para realizar la propuesta en el parque del vecindario, Bird Park.

El viernes, los amigos proporcionaron una canasta de picnic desinfectada con champán, desinfectante de manos, toallas húmedas y una cobija, mientras que también le pedían a la gente en el parque que les diera un poco de espacio para su gran momento.

“Estábamos caminando, y la gente definitivamente nos estaba viendo, y ella comenzaba a tener un poco de frío y sugirió que regresáramos al depa", dijo Szikla. “Vio la canasta y pensó que el espacio estaba reservado para alguien más, pero luego me hinqué y le hice la pregunta.”

Los amigos de la pareja estaban escondidos en los arbustos para capturar el momento, y eventualmente se unieron a celebrar - con distancia, por supuesto. Obviamente, Blanco-Suarez dijo que sí.

Szikla compartió un dato interesante de su historia: “Ya que todas las joyerías están cerradas ahora, conseguí el anillo de mi bisabuela. De hecho se lo dieron en 1918 durante la pandemia de la gripe española. Adelantamos 100 años y esto está pasando. Sincronización rara".

Mientras que esperan que la boda sea en septiembre, Szikla y Blanco-Suárez van a planear con optimismo pero actuar con realismo. Blanco-Suárez es originalmente de Oviedo, un lugar al norte de España, así que esperan poder viajar y compartir su felicidad con la familia de ella también.

“Si las reuniones están limitadas a 10 personas, entonces tendremos 10 bodas", dijo Szikla riendo. “¡No, no, no! Definitivamente no haré eso", respondió Blanco-Suarez.

La pareja dijo que si tienen que esperar hasta el 2021 para un auténtico evento, así será. “Solo estamos tratando de mantenernos positivos y tan optimistas como podemos,“ dijo Szikla.

Por mientras, Szikla ha sido suspendido de su trabajo como técnico audiovisual; por su parte, Blanco-Suárez regresará al trabajo esta semana en el Instituto Salk, donde es neurocientífica.

En cuanto a la música, Szikla no ha tocado con Weatherbox en un rato, pero está emocionado por sus otros proyectos, incluyendo Ready Set Survive, que está nominado a Mejor Álbum de Indie/Alternativo en los Premios de la Música de San Diego 2020, y Nights Like Thieves, que está nominado para la categoría Mejor Indie/Alternativo.

“Vamos a debutar una nueva pista con Sonny (Sandoval) de P.O.D. el 3 de mayo en (91X) Loudspeaker", dijo Szikla..

En cuanto a las semanas pasadas, el programa de radio local que incluye a artistas locales ha estado transmitiendo con el colaborador de SoundDiego Tim Pyles en el estudio y sus co-presentadores del estudio, Lou Niles y Andrew Rowley, vía Zoom, y con transmisiones en vivo en Facebook.

La vida en cuarentena ha cambiado nuestras expectativas y capacidades, pero una cosa sigue siendo cierta: El amor siempre encuentra la manera.

Sigue todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus en nuestra región: para ver el impacto de la evolución de la pandemia en San Diego visita aquí, y para lo último sobre el impacto en Tijuana puedes encontrarlo en este enlace.