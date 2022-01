Cambió cerraduras y recibió paquetes: lo acusan de intentar adueñarse de la casa de hombre hospitalizado

SAN DIEGO - "Está bien", dijo Jeffrey Goddard a un grupo de vecinos en la calle mientras los oficiales lo escoltaban a una patrulla esposado. "Volveré".

Días antes, los vecinos dijeron que Goddard, de 41 años, les comentó que merecía vivir en la casa de Clairemont, donde había pasado casi todas las noches durante más de una semana.

La cuestión es que él no compró la casa y tampoco la alquila.

Goddard dijo a los oficiales que vio en las noticias el mes pasado que el dueño de la casa, de 84 años, había sido hospitalizado luego de sufrir envenenamiento por monóxido de carbono. La hija adulta del dueño fue encontrada muerta dentro de la vivienda.

Poco después, los vecinos le dijeron a nuestra cadena hermana NBC 7 que vieron a Goddard cambiar las cerraduras, reemplazar la puerta e incluso recibir paquetes de Amazon. Puedes ver el reportaje de su arresto en inglés a continuación.

Police say Jeffrey Goddard changed the locks and put his name on the utility bills at a Clairemont home he doesn't own. NBC 7's Alexis Rivas has the story about his arrest .

"TODAVÍA ESTÁ VIVO"

"El caballero [propietario] todavía está vivo", dijo Kathy, una vecina que le pidió a NBC7 que solo usara su nombre de pila. "No debería haber ninguna razón por la que esta persona deba ser permitida en esta casa".

Cuando Kathy y otros vecinos confrontaron a Goddard, dijeron que reclamó los derechos de los ocupantes ilegales. Se enteraron que él pagó los impuestos sobre la propiedad de la casa y también cambió los servicios públicos a su nombre.

"Todos nos sentimos vulnerables", dijo otra vecina llamada Trudy. "E inquieto. Porque uno nunca se imagina algo así".

"Todo el vecindario cree que debemos ayudar [al propietario]", dijo Kathy. "No lo conocíamos, pero tenemos que ayudarlo".

VECINOS TOMAN ACCIONES PARA PROTEGER SU PATRIMONIO

Los vecinos se comunicaron con el pariente vivo más cercano del propietario, su sobrina April Todd, que reside en Texas.

Todd dijo que no podía creer que un completo extraño pudiera cambiar las cerraduras, pagar los impuestos sobre la propiedad de su tío o cambiar el nombre en las facturas de servicios públicos. Espera que los legisladores tomen nota de la historia de su tío y endurezcan las leyes contra los ocupantes ilegales.

"Ha sido una pesadilla viviente", dijo Todd. "No podía dormir. Simplemente cerraba los ojos y veía a este tipo en la casa de mi tío".

Los vecinos tampoco podían dormir: muchos tomaron videos de Goddard yendo y viniendo, y anotó su rutina y su paradero a la policía.

Dicen que sus esfuerzos valieron la pena. Facturas pagadas o no, la policía arrestó a Goddard durante el fin de semana por una serie de cargos que incluyen robo, robo de un adulto mayor y robo de identidad.

Hasta el lunes por la tarde, Goddard todavía está fichado en la cárcel del condado de San Diego. Su lectura de cargos está programada para el jueves.

¿QUÉ ES UN OCUPANTE ILEGAL O "PARACAIDISTA" Y QUÉ DERECHOS TIENEN?

En general, un ocupante ilegal puede reclamar derechos sobre una propiedad después de residir allí durante cierto tiempo.

En California, solo se necesitan 5 años de uso o mantenimiento continuos para que un ocupante ilegal presente un reclamo de posesión adversa según el código civil CCP § 318, 325.

Para calificar para un reclamo de posesión adversa, el ocupante ilegal también debe hacer que su ocupación sea obvia para todos. Incluso el dueño real de la propiedad debe poder decir que hay alguien ocupando ilegalmente su propiedad.

CÓMO PROTEGERSE DE OCUPANTES ILEGALES EN CALIFORNIA