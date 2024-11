Corte Suprema de Pensilvania analiza reglas de votación: miles de votos en juego

Las políticas de votación por correo de Pensilvania han sido el foco de intensos litigios desde las elecciones de 2020. Ahora, dos nuevos casos pueden abordar las reglas en el estado más disputado en vísperas de las elecciones, con implicaciones para miles de boletas que ya se han enviado por correo o se han entregado.

Las últimas peleas, y puede que haya más por venir, plantean dos cuestiones. El primer caso trata sobre si un votante que devuelve una boleta por correo "deficiente" (por ejemplo, una boleta por correo que no tiene su "sobre secreto" o una que no tiene fecha o que un votante ha fechado incorrectamente) puede emitir un voto provisional, en su lugar, el día de las elecciones, como fue la práctica general en 2022. La Corte Suprema del estado dijo recientemente que sí, con base en la ley estatal, pero la Corte Suprema de EEUU podría intervenir pronto. El Decision Desk de NBC News estima que podrían estar en juego miles de votos.

El segundo caso trata sobre si las boletas por correo sin fecha o con fecha incorrecta deberían rechazarse. Ese tema ha sido litigado muchas veces, porque los funcionarios electorales no utilizan la fecha que un votante escribe en el sobre de la boleta para determinar la validez de una boleta por correo; solo consideran si la boleta por correo se recibió a tiempo. Demandas anteriores no lograron anular la regla estatal, pero un tribunal de apelaciones de Pensilvania revivió el tema el miércoles al exigir a la Junta Electoral de Filadelfia que cuente las boletas por correo sin fecha o con fecha incorrecta en el contexto de una elección especial de septiembre.

Y si bien no está claro si esa decisión provocará una reevaluación de la regla estatal para la elección presidencial de 2024 (la Corte Suprema del estado había indicado anteriormente que es poco probable que cambie las reglas mientras se lleva a cabo la votación), el Decision Desk de NBC News estima que podría haber miles de boletas por correo con fecha incorrecta o sin fecha en Pensilvania.

Las cuestiones relacionadas con la votación por correo son especialmente importantes en Pensilvania, dados los 19 votos electorales en juego en el estado, la cercanía de la jornada electoral y el hecho de que los demócratas votan desproporcionadamente por correo allí.

Esto es lo que está en juego en el estado en disputa, y los datos y el proceso detrás de esas estimaciones de las papeletas.

El contexto: Las muchas formas en que los votantes pueden equivocarse con sus papeletas de voto por correo en Pensilvania

La votación por correo en Pensilvania está plagada de oportunidades de error por parte de los votantes. Para votar por correo en el estado, un votante registrado debe solicitar una papeleta de voto por correo y devolverla antes del día de las elecciones. Pero existen esencialmente tres razones principales por las que el estado rechaza las papeletas de voto por correo incluso si se reciben a tiempo. En concreto, rechaza las papeletas de voto por correo si los votantes no firmaron o fecharon las declaraciones juradas en el exterior de los sobres de devolución o no encerraron las papeletas en sobres de confidencialidad internos.

En conjunto, las normas de voto por correo de Pensilvania han generado un vocabulario completo para las papeletas de voto por correo rechazadas: papeletas que no están firmadas, sin fecha, con una fecha incorrecta o incluso "desnudas", si no están envueltas en sobres de confidencialidad.

Para complicar las cosas, Pensilvania no tiene una política común para notificar a los votantes los errores en las papeletas de voto por correo ni para ofrecerles oportunidades de corregirlos. En las elecciones generales de 2022, algunos condados publicaron listas de votantes con boletas de voto por correo deficientes y algunos no notificaron a los votantes en absoluto. Mientras tanto, algunos votantes pudieron corregir sus boletas de voto por correo y hacer que se contaran, mientras que a otros se les indicó que votaran provisionalmente el día de las elecciones, y que las boletas provisionales contaran en su lugar.

Analizando en profundidad la cantidad de boletas afectadas hasta ahora

Utilizando datos recién publicados para 2024 y datos anteriores de 2022, podemos estimar la cantidad de votos que pueden estar en cuestión en varios escenarios en Pensilvania, dependiendo de cómo se desarrollen los casos judiciales.

La estimación de la cantidad de boletas de voto por correo que han sido rechazadas y corregidas hasta la fecha en las elecciones de 2024 comienza con nueva información proporcionada por el secretario de estado de Pensilvania. La mayoría de las veces, el estado hace público la situación de cada boleta de voto por correo.

La última actualización del jueves, después de la fecha límite general estatal para solicitar una boleta de voto por correo, muestra que hubo 2 millones 193,578 solicitudes de boleta de voto por correo aprobadas. De ellas, 1 millón 622,675 han sido registradas por los funcionarios electorales locales como devueltas, lo que significa que aproximadamente una cuarta parte aún están pendientes.

De las papeletas devueltas por correo, 5,059 no contarían según la ley actual: 2,050 no están firmadas, 2,254 tienen una fecha incorrecta o no tienen fecha y 755 están descubiertas.

Además, en algunos condados, los datos muestran que los votantes que anteriormente devolvieron papeletas por correo deficientes ya han podido corregir los errores. Los votantes han corregido 1,151 papeletas por correo que tenían errores de firma, 1,846 que tenían errores de fecha y 347 que estaban descubiertas.

Es importante destacar que los últimos datos de las papeletas por correo están más actualizados en algunos condados que en otros. En general, Pensilvania prohíbe a los condados abrir las papeletas por correo antes del día de las elecciones. Sin embargo, los condados pueden realizar lo que se conoce como “escrutinio previo”: identificar las papeletas de voto por correo con declaraciones juradas deficientes o sobres de confidencialidad faltantes sin abrirlas, ya que las declaraciones juradas se encuentran en el exterior de los sobres de devolución de las papeletas de votación por correo.

Algunos condados también han adoptado un sobre especial para la devolución de las papeletas de voto por correo con un orificio perforado previamente para poder confirmar si el sobre secreto interior está allí sin abrir el sobre de devolución.

En última instancia, algunos condados realizan un escrutinio previo de las papeletas de voto por correo para detectar cualquier problema con la declaración jurada o el sobre secreto, algunos solo realizan un escrutinio previo para los problemas con la declaración jurada y algunos no realizan ningún escrutinio previo. Por definición, eso significa que las últimas estadísticas subestiman el alcance de los errores en las papeletas de voto por correo, porque no incluyen las papeletas de voto por correo que tienen errores que aún no se han descubierto, ya que no se han escrutinio previo.

Estimación del número total de papeletas afectadas

Para estimar el número total de papeletas de voto por correo problemáticas, incluidas las que faltan en los datos estatales, la Mesa de decisiones se centró en los 27 condados que parecen realizar un escrutinio previo tanto de los sobres de confidencialidad como de las declaraciones juradas de las papeletas de voto por correo y los 17 condados que realizan un escrutinio previo solo de las declaraciones juradas, contando el número de papeletas de voto por correo que se han marcado como problemáticas en cualquiera de las actualizaciones diarias del estado.

Por ejemplo, en un condado en el que se realiza un escrutinio previo, un votante puede haber devuelto una boleta por correo deficiente el 15 de octubre y posteriormente haber corregido el error en una oficina del condado antes del 22 de octubre. En un condado que no realiza un escrutinio previo, esperaríamos que esa boleta se escrutara y rechazara el día de la elección.

En los condados que parecen estar realizando un escrutinio previo tanto de las declaraciones juradas como de los sobres de confidencialidad, aproximadamente el 0.8% de las boletas por correo devueltas tuvieron problemas en alguna de las actualizaciones diarias del estado.

Más específicamente, aproximadamente el 0.13% de las boletas por correo devueltas tuvieron problemas con los sobres de confidencialidad, el 0.31% tuvieron problemas con las firmas y el 0.39% tuvieron problemas con las fechas.

Los condados que solo realizan un escrutinio previo parcial muestran un poco menos de errores: el 0.20 % y el 0.27% de las boletas por correo devueltas tuvieron problemas con las firmas o las fechas, respectivamente.

La aplicación de esos porcentajes a la cantidad de papeletas de voto por correo que no se han escrutado previamente en toda Pensilvania sugiere que ya se han devuelto unas 2,500 papeletas de voto por correo más que, de lo contrario, serían rechazadas. Si se combinan con las papeletas de voto por correo deficientes de las que ya tenemos conocimiento y a las que nos hemos referido anteriormente, eso da como resultado unas 8,000 papeletas de voto por correo deficientes que se han devuelto hasta la fecha.

Aun así, esas estimaciones son provisionales, ya que se devolverán más papeletas de voto por correo en la próxima semana. Hasta ahora, solo se ha devuelto alrededor del 75% de las papeletas de voto por correo solicitadas. En comparación, en 2022 se devolvió alrededor del 89% de las papeletas de voto por correo solicitadas.

Es importante destacar que las papeletas de voto por correo que se devuelven más cerca del día de las elecciones tienen más probabilidades de tener errores. En general, los votantes más jóvenes y los votantes con menos experiencia en la votación por correo tienen más probabilidades de devolver sus papeletas de voto por correo más cerca de la fecha límite, y esos votantes tienen más probabilidades de cometer errores. De hecho, en 2022, los votantes más jóvenes y los menos experimentados tenían casi el doble de probabilidades de devolver papeletas de voto por correo defectuosas que los votantes mayores o experimentados.

Para tener una idea de cómo puede ser el panorama final de la votación por correo, incluidas las papeletas provisionales el día de las elecciones, es útil revisar las elecciones generales de Pensilvania de 2022.

En general, teniendo en cuenta los informes incompletos, la mejor estimación es que el 1.5% de las papeletas de voto por correo fueron rechazadas en 2022 debido a problemas con las declaraciones juradas o los sobres de confidencialidad. Esa estimación se basa en datos similares a nivel individual del secretario de estado de Pensilvania, además de datos complementarios de condados individuales que no registraron sistemáticamente los rechazos de papeletas de voto por correo. También descubrimos que al menos 2,200 votantes pudieron evitar la privación del derecho al voto después de la devolución de papeletas de voto por correo defectuosas al emitir papeletas provisionales el día de las elecciones.

Aunque es probable que en estas elecciones generales se devuelvan más papeletas de voto por correo que en las elecciones intermedias anteriores, la tendencia hasta ahora sugiere que podrían rechazarse menos papeletas de voto por correo. Si finalmente se devuelven alrededor de 2 millones de papeletas por correo, podríamos esperar tentativamente 16,000 papeletas por correo problemáticas (si el 0.8% son deficientes), pero podrían ser más, considerando que las papeletas por correo devueltas más cerca del día de las elecciones tienen más probabilidades de tener errores y que las actualizaciones diarias proporcionadas por el estado aún pueden estar incompletas o retrasarse con respecto a los datos locales. Además, la experiencia en 2022 sugiere que también habrá miles de papeletas provisionales emitidas por votantes que devuelvan papeletas por correo deficientes.

En 2022, alrededor del 78% de las papeletas por correo apoyaron al candidato demócrata al Senado; hasta ahora, la votación anticipada de este año parece estar más equilibrada por partido. Si el margen de victoria en Pensilvania en 2024 es similar al margen de victoria en 2020, las papeletas por correo no marcarán la diferencia. Pero en una contienda particularmente reñida, cada voto importará.

