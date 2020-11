En NH, Sununu busca derrotar al retador democrático

El gobernador de New Hampshire, un senador de Estados Unidos, y sus dos miembros de la Cámara buscaron otro mandato durante las elecciones generales del martes. Aquí hay un resumen de esas carreras en la boleta:

Presidente

El presidente Donald Trump está tratando de ganar un estado que perdió por poco ante Hillary Clinton en 2016, esta vez enfrentándose al exvicepresidente Joe Biden, quien terminó quinto en las primarias demócratas de New Hampshire en febrero.

Senado de EE.UU.

La senadora estadounidense Jeanne Shaheen, una demócrata que busca un tercer mandato, se enfrenta al republicano Corky Messner y al libertario Justin O'Donnell. Shaheen fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos en servir como gobernadora y senadora. Messner, un abogado y veterano del ejército de los Estados Unidos, es un recién llegado tanto al estado como a la política y fue respaldado por el presidente Donald Trump.

Gobernador

El gobernador republicano Chris Sununu se enfrenta al demócrata Dan Feltes y al libertario Darryl Perry en su candidatura por un tercer mandato. Feltes ha representado a Concord en el Senado estatal durante seis años, donde vio algunas de sus iniciativas clave bloqueadas por los vetos de Sununu.

1er Distrito del Congreso

El representante estadounidense Chris Pappas, un demócrata de primer año, enfrenta un desafío del republicano Matt Mowers y el libertario Zachary Dumont. Pappas, quien hizo historia en 2018 al convertirse en el primer miembro del Congreso abiertamente homosexual del estado, era un legislador estatal y su familia tiene un popular restaurante en Manchester. Mowers, que recibió el respaldo del presidente Donald Trump y trabajó brevemente en el Departamento de Estado de su administración, se mudó a New Hampshire el año pasado. Mowers dirigió la campaña de las primarias presidenciales de 2016 del exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie en New Hampshire y fue el director ejecutivo del Partido Republicano de New Hampshire de 2013 a 2015.

2do Distrito del Congreso

La representante estadounidense Annie Kuster, una demócrata, busca su quinto mandato en el cargo. Se enfrenta al retador republicano Steve Negron en una revancha de la carrera de 2018, y al libertario Andrew Olding. Negron dirige una empresa de consultoría de defensa y sirvió un mandato en la Casa de New Hampshire.

Casa Estatal

En la Legislatura controlada por los demócratas, los 400 escaños estatales de la Cámara y los 24 escaños del Senado están en la boleta. Después de cuatro años de control republicano, los demócratas obtuvieron mayorías en ambas cámaras en 2018. De cara a las elecciones, los demócratas tenían 230 escaños en la Cámara, los republicanos 157 y había 13 vacantes. En el Senado, los demócratas superaron en número a los republicanos 14-10.