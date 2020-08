Guía del votante 2020: Como votar en Nueva Inglaterra

Con el día de las elecciones acercándose el 3 de noviembre, además de las elecciones primarias estatales, los votantes deben elegir cómo planean emitir sus boletas, ya sea en persona, por votación anticipada o por correo.

Las elecciones se producen en medio de que el Servicio Postal de EE. UU. advirtiera a muchos estados que no podía garantizar que todas las boletas emitidas por correo llegaran a tiempo para ser contadas, incluso si se enviaban por correo dentro de los plazos estatales.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la votación en las elecciones de 2020 en Nueva Inglaterra.

Votación por correo

El 21 de agosto, el Director General de Correos Louis DeJoy dijo a los senadores que la agencia "es totalmente capaz y está comprometida a entregar el correo electoral de la nación de manera segura y puntual"; y dijo que era su "prioridad número uno entre ahora y el día de las elecciones".

Aún así, quedan dudas sobre el papel del servicio postal y su capacidad para garantizar la entrega puntual de las boletas para las elecciones de noviembre.

En ese contexto, los funcionarios estatales de Nueva Inglaterra instan a los votantes a enviar sus boletas por correo lo antes posible para evitar problemas.

Votar por correo permite a los votantes evitar una posible exposición al coronavirus. Para emitir su boleta por correo, complete la solicitud de su estado para una boleta por correo. En algunos estados, las papeletas de voto ausente están disponibles para aquellos que no se sienten cómodos votando en persona.

Connecticut

Las solicitudes para las boletas electorales por correo para las elecciones generales están disponibles en línea y deben tener sellos del 3 de noviembre o antes, o entregarse personalmente al secretario de la ciudad local. Connecticut no ofrece votación anticipada en persona.

Las primarias de Connecticut marcaron la última primaria presidencial de la temporada electoral de 2020 después de que se retrasó dos veces debido a la pandemia de COVID-19. Además de las contiendas presidenciales, los votantes votaron en dos primarias del Congreso republicano para determinar quién enfrentaría a los titulares demócratas de larga data en noviembre.

La secretaria de Estado Denise Merrill dijo que hubo alrededor de 300,000 solicitudes de boletas de voto ausente, aproximadamente 10 veces el récord anterior de solicitudes de boletas de voto ausente en cualquier elección en Connecticut.

Justin Anderson, un teniente coronel de la Guardia Nacional del Ejército de Connecticut, emergió como el ganador luego de un recuento en una primaria republicana del Congreso en la que su oponente, Thomas Gilmer, abandonó la contienda luego de ser arrestado por cargos de restricción ilegal en primer grado y estrangulamiento de segundo grado. En noviembre, Anderson se enfrentará al representante estadounidense Joe Courtney, un demócrata que ha representado al distrito este de Connecticut desde 2007.

En las primarias republicanas en el 1er Distrito del Congreso, la candidata respaldada por el partido Mary Fay derrotó a James Griffin de Bristol, un graduado de West Point que trabajó en cuestiones militares y presupuestarias durante una contienda en Washington. Fay, ejecutiva de servicios financieros y miembro del Ayuntamiento de West Hartford, se enfrentará al representante demócrata John Larson en las elecciones generales de noviembre.

También se decidieron más de dos docenas de candidatos a las elecciones generales para la legislatura estatal y el registro de votantes.

Massachusetts

Los votantes del estado de la bahía pueden comenzar a emitir sus votos mucho antes de las primarias del 1 de septiembre, en parte debido a las medidas tomadas para expandir las opciones de votación debido a las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus.

Las solicitudes de voto por correo vencen el 26 de agosto para las primarias estatales y el 28 de octubre para las elecciones estatales, según el sitio web del secretario de estado. Las boletas primarias vencen antes de las 8 p.m. el 1 de septiembre y las boletas electorales generales vencen el 6 de noviembre o deben tener matasellos a más tardar el 3 de noviembre. Tanto las solicitudes como las boletas deben enviarse a una oficina electoral local.

La votación anticipada en persona para las primarias estatales estará abierta del 22 al 28 de agosto y para las elecciones generales del 17 al 30 de octubre.

El estado ya ha comenzado a enviar boletas por correo a los más de un millón de votantes que las han solicitado. Hasta el martes se devolvieron alrededor de 150,000 boletas completas, según el secretario de Estado William Galvin.

Los residentes de Massachusetts decidirán entre el senador estadounidense Edward Markey y su rival, el representante estadounidense Joe Kennedy III, en unas elecciones primarias cada vez más fuertes del Senado demócrata. Markey, de 74 años, ha servido en el Congreso durante décadas, primero en la Cámara y luego en el Senado. Kennedy, de 39 años, actualmente representa el cuarto distrito congresional del estado.

Kevin O'Connor, y Shiva Ayyadurai, quien se postuló como independiente en la contienda por el Senado de 2018, están compitiendo por la nominación republicana.

La contienda por el 4º Distrito Congresional de Massachusetts está abarrotada, ya que nueve demócratas compiten por ocupar el puesto que Kennedy dejó vacante. Entre los candidatos en el 4º se encuentran funcionarios municipales actuales y anteriores, el fundador de la organización sin fines de lucro City Year, un epidemiólogo y más.

Mientras tanto, el principal retador, el alcalde de Holyoke, Alex Morse, está tratando de derrotar al incumbente Richard Neal.

New Hampshire

Los residentes de New Hampshire pueden solicitar boletas de voto ausente en línea para las primarias estatales del 8 de septiembre y las elecciones generales durante la pandemia de coronavirus a través del secretario de su ciudad o pueblo. El secretario municipal debe recibir las boletas antes de las 5 p.m. el día de las elecciones, ya sea por correo o entrega en persona. New Hampshire no ofrece votación anticipada en persona.

La senadora estadounidense Jeanne Shaheen, que busca un tercer mandato, se enfrenta a dos rivales primarios demócratas: Tom Alciere y Paul Krautman. Los republicanos que compiten por derrocar a Shaheen incluyen a Gerard Beloin, Don Bolduc, Andy Martin y Corky Messner.

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el representante demócrata Chris Pappas no tiene un rival principal en el primer distrito. Cinco republicanos se inscribieron para las primarias del primer distrito: Michael Callis, Jeff Denaro, Matt Mayberry, Matt Mowers y Kevin Rondeau.

En el segundo distrito, la representante Annie Kuster se enfrentará a Joseph Mirzoeff en las primarias. Cuatro republicanos buscan la nominación para ese escaño: Mathhew Bjelobrk, Lynne Blankenbaker, Eli Clemmer y Steve Negron.

El gobernador republicano Chris Sununu, mientras tanto, se enfrentará a alguien llamado "Nadie" en las primarias, junto con Karen Testerman. Las primarias del gobernador demócrata cuentan con Dan Feltes y Andru Volinsky.

Rhode Island

La fecha límite para las boletas electorales por correo para el Día de la Primaria de Rhode Island el 8 de septiembre ya pasó, pero los votantes aún pueden aprovechar la votación anticipada en persona, que comenzó el 19 de agosto.

Para las elecciones generales, los residentes pueden descargar la solicitud de boleta por correo en línea y enviarla a una junta local de escrutinios antes del 13 de octubre a las 4 p.m. Las boletas deben entregarse antes de las 8 p.m. el día de las elecciones. La votación anticipada se ofrecerá desde el 14 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Los votantes decidirán entre el actual presidente de la Cámara de Representantes, Nicholas Mattiello, y su rival, Barbara Ann Fenton-Fung, activista republicana y esposa de un candidato republicano en dos ocasiones a gobernador de Rhode Island.

Este año hay una contienda estatal para el Senado de los Estados Unidos, con el actual demócrata Jack Reed postulándose para la reelección. La contienda por la gobernación no es hasta 2022.