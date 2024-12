Trump dice que investigará supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo

El presidente electo Donald Trump sugirió que Robert F. Kennedy Jr., su elección para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, investigará los supuestos vínculos entre el autismo y las vacunas infantiles, una conexión desacreditada que ha erosionado la confianza en las vacunas que salvan vidas.

“Creo que alguien tiene que averiguarlo”, dijo Trump en una entrevista exclusiva con la moderadora de “Meet the Press”, Kristen Welker. Welker señaló en un intercambio de opiniones que los estudios han demostrado que las vacunas infantiles previenen alrededor de 4 millones de muertes en todo el mundo cada año, no han encontrado ninguna conexión entre las vacunas y el autismo y que el aumento de los diagnósticos de autismo se puede atribuir a una mayor detección y concienciación. “Si nos remontamos a hace 25 años”, afirmó Trump, “había muy poco autismo. Ahora lo tenemos”.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

“Algo está pasando”, añadió Trump. “No sé si son las vacunas. Tal vez sea el cloro en el agua, ¿no? Ya sabes, la gente está mirando muchas cosas diferentes”. No estaba claro si Trump se refería a la oposición de Kennedy y otros a que se agregue flúor al agua potable.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Kennedy, el ex candidato presidencial independiente que apoyó a Trump después de abandonar la contienda, generó un gran número de seguidores a través de su escepticismo generalizado sobre el sistema de salud y alimentación estadounidense. Un componente importante de eso ha sido sus afirmaciones falsas que vinculan el autismo con las vacunas infantiles. Kennedy es el fundador de un destacado grupo activista antivacunas, Children’s Health Defense.

La agencia a la que Trump le ha encomendado dirigir apoya y financia la investigación sobre el autismo, así como posibles nuevas vacunas.

El vínculo desacreditado entre el autismo y las vacunas infantiles, en particular la inoculación contra las paperas, el sarampión y la rubéola, fue afirmado por primera vez en 1998 por un médico británico al que más tarde se le prohibió ejercer la medicina en el Reino Unido. Se descubrió que su investigación tenía graves defectos y posteriormente fue retractada. Cientos de estudios han demostrado que las vacunas infantiles son seguras.

Los diagnósticos de autismo han aumentado de aproximadamente 1 de cada 150 niños en 2000 a 1 de cada 36 en la actualidad, aunque los investigadores han señalado que el aumento se debe a un aumento de las pruebas de detección y a un cambio en las definiciones de la enfermedad. Los científicos han descubierto un fuerte vínculo genético con este complejo trastorno, ya que muchos factores de riesgo se dan antes del nacimiento o durante el parto.

Trump también ha sugerido durante años un vínculo entre el autismo y las vacunas.

“Oye, mira, no estoy en contra de las vacunas”, dijo Trump durante la entrevista con Welker. “La vacuna contra la polio es lo mejor. Si alguien me dijera: ‘Deshazte de la vacuna contra la polio’, tendrá que esforzarse mucho para convencerme. Creo que las vacunas son increíbles, pero tal vez algunas no lo sean. Y si no lo son, tenemos que averiguarlo. Pero cuando se habla del autismo, porque se mencionó, y se observa la cantidad que tenemos hoy en comparación con hace 20 o 25 años, da bastante miedo”.

Los comentarios son un cambio con respecto a cuando Trump, después del apoyo de Kennedy, dijo que lo dejaría “descontrolarse” en cuestiones de salud pública.

Trump agregó que cree que “muchas cosas buenas” van a surgir del liderazgo de Kennedy. En la recta final de la campaña, Kennedy organizó actos bajo el lema “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), un eslogan que ha utilizado para promover temas como la reducción de la influencia de las compañías farmacéuticas en las agencias gubernamentales, la lucha contra los problemas crónicos de salud entre los niños y la mejora de la seguridad alimentaria.

“No va a alterar ningún sistema”, dijo Trump. “No pretende reinventar la rueda por completo. Pero cuando se miran las cifras, en realidad no tenemos un país muy saludable”.