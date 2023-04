Abuela llevará a sus 10 nietos a Disney tras ganar $1 millón en la lotería

¿Como gastarías $1 millón si ganas la lotería?

Una abuela de Nueva Jersey usará el dinero para llevar sus 10 nietos a Disney y otros lugares de vacaciones.

La aplicación lotería Jackpocket anunció el lunes que la mujer, de 50 años del Gloucester County en Nueva Jersey ganó $1 millón después de comprar una entrada de Powerball por $2 en la aplicación. La mujer dijo a Jackpocket que va a gastar la mayoría del dinero en sus nietos, incluyendo el más joven quien cumplirá dos años en mayo.

La abuela afortunada se despertó a las 3:00 a.m. el lunes para ver un correo electrónico diciendo que ella ganó la lotería. Ella no pudo creerlo, según Jackpocket, y caminó alrededor de su habitación sin dormir hasta las 7:00 a.m. cuando llamó a un amigo para compartir la noticia buena.

“No lo creí al principio. Cuando me di cuenta de que era real, me puse muy feliz”, contó la mujer a Jackpocket.

La mujer decidió mantener su identidad secreta y por consiguiente escondió su rostro con un cartel con el número “$1,000,000” en las fotos que Jackpocket compartió.

Credit: Jackpocket

Todos los números de “Quick Pick” del billete de lotería de la abuela coincidieron con los cinco números que se extrajeron el 15 de abril, pero ella no eligió el numero rojo de Powerball correcto. La abuela comentó a Jackpocket que “tuve la sensación de que debo jugar” antes de seleccionar los números correctos.

La mujer es una de nueve jugadores de Jackpocket que han ganado más que $1 millón de usar la aplicación en Nueva Jersey. Los otros ganadores de Nueva Jersey han ganado un total de $59.5 millón en ganancias, según Jackpocket. La aplicación solo está disponible en 15 estados porque las compras de billetes de lotería en línea no son permitidas en todos los estados.