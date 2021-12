“No fue un engaño”: actor Jussie Smollett testifica en su juicio por presunto ataque racista

CHICAGO- Jussie Smollett negó el lunes que se haya perpetrado un ataque racista y antigay contra sí mismo, cuando testificó en el juicio que enfrenta, diciendo que "no hubo engaño" y que fue víctima de un crimen de odio en su vecindario del centro de Chicago.

El actor, conocido por la serie de televisión “Empire”, presentó su versión de lo sucedido en enero de 2019 en un intento por refutar el testimonio dañino de dos hermanos que testificaron la semana pasada. Ambos dijeron que Smollett, quien es gay y negro, orquestó el engaño para obtener publicidad, les dio $100 para suministros y les pagó $3,500 para que le pusieran una soga alrededor del cuello y gritaran insultos homofóbicos.

Smollett testificó que escribió el cheque de $ 3,500 a Abimbola Osundairo para recibir consejos sobre nutrición y entrenamiento. Cuando su abogado defensor le preguntó si le pagó a Osundairo por algún tipo de engaño, Smollett respondió: "Nunca".

La abogada Nenye Uche volvió a preguntar si planeaba un engaño. "No", dijo Smollett, "no hubo engaño".

También dijo "absolutamente no" cuando se le preguntó si le dio a Osundairo y su hermano $ 100 para pagar los suministros para el falso ataque.

LO QUE PASÓ, SEGÚN LA DEFENSA DEL ACTOR

Los abogados defensores han sugerido que los hermanos, que son negros, estaban motivados a acusar a Smollett de organizar el ardid porque no les agradaba y luego vieron la oportunidad de ganar dinero. Sugirieron que luego de que los hermanos, Abimbola y Olabingo Osundairo, fueran interrogados por la policía sobre el presunto ataque, le pidieron a Smollett $1 millón cada uno para no declarar en su contra en el juicio.

Los abogados de Smollett también han argumentado que la policía de Chicago se apresuró a emitir un juicio cuando presentaron cargos contra Smollett y que una tercera persona podría haber estado involucrada en el ataque.

Al rendir declaración el lunes, Smollett contó al jurado cómo creció en una familia unida de seis hijos y comenzó a actuar de niño antes de meterse más en la música. Dijo que aceptó su sexualidad cuando tenía poco más de 20 años, cuando se involucró en organizaciones benéficas, incluido un grupo que lucha contra el sida en la comunidad negra.

Dijo que audicionó para un papel en “Empire” de un cantante gay porque nunca había visto a un hombre negro retratado de esa manera. Para la quinta temporada, Smollett dijo que le pagaban $100,000 por episodio.

CÓMO CONOCIÓ SMOLLETT A LOS HERMANOS OSUNDAIRO

Smollett dijo que conoció a Abimbola Osundairo en 2017 en un club, donde supo que Osundairo también trabajó en el set de “Empire”. Dijo que ambos se drogaron juntos y fueron a un baño público, donde Smollett dijo que “se besaron”. Con el tiempo, dijo que los dos hombres consumieron más drogas y participaron en actos sexuales juntos.

Osundairo testificó la semana pasada que él y Smollett no tenían una relación sexual.

Smollett declaró que conoció al hermano de Abimbola, Olabingo, pero que no hablaron y que él le daba un poco de miedo. Dijo que Abimbola Osundairo le hacía parecer que necesitaban “escabullirse” cuando estaban juntos alrededor de su hermano. Smollett dijo que nunca confió en Olabingo Osundairo.

Los fiscales dicen que Smollett organizó el ataque porque no estaba satisfecho con la respuesta del estudio de “Empire” a un correo de odio que recibió. La carta incluía el dibujo de un muñeco de palitos colgando de una soga con una pistola apuntando hacia él y la palabra “MAGA”, una aparente referencia al eslogan del entonces presidente Donald Trump “Make America Great Again" (Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande). Los hermanos Osundairo declararon que Smollett les dijo que gritaran “este es el país del MAGA” durante el falso asalto.

TESTIMONIO DE UN PRODUCTOR Y UN GUARDIA DE SEGURIDAD

Brett Mahoney, quien produjo “Empire” en Chicago, testificó el lunes más temprano que Smollett lo llamó después de que el correo de odio fue enviado al set.

“Obviamente, todos estábamos muy molestos por la carta”, dijo Mahoney, y agregó que se contactó a la policía y se entregó la carta a las autoridades. Dijo que Smollett aceptó agregar seguridad en el set, pero no quería que nadie lo siguiera a casa porque eso le parecía demasiado intrusivo.

También el lunes, el guardia de seguridad Anthony Moore dijo que alrededor del momento del presunto asalto, vio a una persona en el suelo al final de la cuadra y dos hombres corriendo, uno de los cuales era blanco.

Moore dijo que le dijo a la policía lo que vio, pero cuando más tarde fue interrogado por el fiscal especial, se sintió presionado a cambiar su historia. Moore testificó que firmó una declaración que decía que la persona era “posiblemente” un hombre negro, pero que se sintió “presionado y amenazado a publicar algo que no vi”.

Durante el interrogatorio, Moore dijo que solo vio al hombre por uno o dos segundos. También dijo que pensaba que los hombres estaban bromeando y que ambos se reían cuando pasaron corriendo a su lado.

Smollett, de 39 años, enfrenta seis cargos de alteración del orden público por lo que los fiscales dicen que fue una denuncia policial falsa sobre el presunto ataque, y un cargo por cada vez que dio un informe, a tres oficiales diferentes.

El delito grave conlleva una sentencia de hasta tres años en prisión, pero los expertos han dicho que si Smollett es declarado culpable, probablemente lo pongan en libertad condicional y le ordenen realizar servicio comunitario.