Una pareja, copas de vino y una maleta: mujer enfrenta juicio por mortal juego al escondite

OCALA, Florida. – Sarah Boone, acusada de encerrar a su novio en una maleta hasta dejarlo morir, estuvo ausentó en la audiencia que tuvo este martes con antelación al juicio que enfrenta por cargos de asesinato en segundo grado.

Debido a su ausencia, se determinó que habrá otra audiencia de estatus para el 21 de julio.

El juez pidió que la acusada esté presente ese día y se espera que se determine la fecha para la selección de jurado y fecha de juicio.

Boone es una mujer de Winter Park, Florida, que fue imputada por la muerte de su pareja en 2020, tras presuntamente dejarlo encerrado en una maleta hasta su muerte.

Según los investigadores, la acusada dijo que estaba bebiendo vino y jugando al escondite con su pareja, Jorge Torres Jr., cuando lo puso dentro de una maleta en su casa, subió las escaleras y se desmayó.

La mujer afirmó en ese entonces que cuando se despertó, encontró el cuerpo de su novio al día siguiente.

No obstante, los fiscales dijeron que había dos videos en el teléfono de Boone que mostraban a Torres Jr. intentando salir de la maleta mientras ella se reía.

La Oficina del Alguacil dijo que las declaraciones de Boone han sido "inconsistentes" y que en las imágenes del teléfono celular se puede escuchar a Torres gritando pidiendo ayuda en la maleta mientras Boone lo regaña, según reporte de NBC News.

Torres grita el nombre de Boone, pidiendo ayuda, a lo que ella responde: "Por todo lo que me has hecho, vete a la mie..., aparentemente riéndose, según el informe policial.

"No puedo respirar, en serio", grita Torres desde la maleta, según el informe.

"Sí, eso es lo que haces cuando me estrangulas", dijo Boone, y agregó: "Oh, eso es lo que siento cuando me engañas", según el informe del alguacil.

Las imágenes también muestran a Boone diciéndole a Torres que "cierre la boca", y muestra la maleta moviéndose mientras Torres aparentemente intenta salir de ella.