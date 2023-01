Arrestan al dueño de una galería que fue captado en video mojando a indigente con una manguera

El arresto del dueño de una galería que mojó con una manguera a una persona desamparada que se encontraba frente a su negocio ha causado controversia en San Francisco.

"No estoy interesado en la justicia punitiva. Estoy interesado en la justicia restaurativa", expresó el reverendo Amos Brown, presidente del National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, por sus siglas en inglés) de San Francisco.

Brown asegura que habló con Collier Gwinn, quien fue captado en cámara mientras rociaba agua a la persona afectada y le pedía que se moviera del lugar.

"Él ha confesado. Ha dicho que lo siente. He hablado con él varias veces", indicó Brown.

Gwinn fue arrestado el miércoles y enfrenta cargos por delitos menores de agresión. Si es hallado culpable podría pasar 6 meses en la cárcel y pagar una fianza de $2,000.

Nuestra cadena hermana, NBC Bay Area, acudió al negocio de Gwinn y habló con un trabajador que aseguró que el comerciante fue liberado de la cárcel. La galería ha estado cerrada desde el incidente.

Por su parte, el reverendo Brown asegura que el verdadero problema es el manejo por parte de la ciudad de la crisis por indigencia y drogas.

"Aquí hay una lección que debemos trabajar juntos y dejar de señalarnos con el dedo", dijo Brown.

El reverendo añadió que a través de su iglesia ha trabajado por años con la comunidad indigente y es crítico ser compasivo pero que también las personas deben ser responsabilizadas por sus acciones.