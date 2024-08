Dramático: bebé hallado muerto en la basura sufrió severas lesiones

HOUSTON - Este viernes se dieron a conocer dramáticos detalles sobre el caso más reciente de un bebé encontrado sin vida en un bote de basura cerca de Traders Village.

Tras localizar a la madre, la oficina del alguacil del condado Harris dio a conocer que la mujer quedó desmayada en su casa tras sufrir fuertes contracciones.

Dijeron que el bebé sufrió severos golpes, pero el médico fornese no puede establecer las causas de muerte por la forma en la que murió el niño entre las cuchillas trituradoras del camión de basura.

No se sabe si el bebé fue tirado en la basura vivo o muerto.

Con este hallazgo, suman 10 los bebés abandonados en el área de Houston, en lo que va del año fiscal 2024 que termina el 31 de agosto.

De acuerdo con cifras del Departamento de Servicios y Protección para la Familia (DFPS, por sus siglas en inglés), siete infantes fueron encontrados en diferentes puntos del área metropolitana y tres fueron entregados en lugares seguros, bajo la Ley Bebé Moisés en los últimos meses.

Es decir, los niños fueron entregados en lugares como hospitales o departamentos de bomberos.

La cifra de recién nacidos abandonos supera el total del año fiscal 2023, cuando 4 niños fueron dejados a su suerte y 3 entregados bajo la Ley Bebé Moisés.

En el estado de Texas, este año fiscal han sido abandonados 25 niños, 14 a la intemperie y 11 en sitios seguros como estaciones de bomberos u hospitales.

El año pasado 21 niños fueron dejados a su suerte y 15 en manos confiables.

Las banderas de alerta se levantaron en nuestra área luego de que el fin de semana dos infantes fueron encontrados, uno en Pasadena y otro en el suroeste de Houston, con tan solo horas de diferencia entre ambos casos.

El caso más reciente es de un bebé de semanas de nacido encontrado sin vida en un bote de basura cerca de Traders Village al noroeste de Houston.

El bebe fue encontrado por los trabajadores de recolección de basura en la cuadra 13200 de Fountain Crest el 14 de agosto de 2024.

El viernes, 16 de agosto la oficina del Alguacil del Condado Harris comunico que localizaron la madre del niño -varón- encontrado sin vida.

Autoridades investigan lo que parece ser el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un contenedo de basura cerca de Traders Village al noroeste de Houston.

La mujer no identificada dijo a las autoridades que el domingo por la mañana habría sufrido fuerte dolor abdominal, terminando con el parto del bebé en la casa donde se desmayó.

“Después de despertarse, descubrió que el bebé no respondía y estaba muerto. Informó a los investigadores que estaba asustada y admitió haber tirado al recién nacido muerto a la basura”, detalla la comunicación de Ed Gonzalez en su cuenta de X (antes Twitter).

