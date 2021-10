Avión de American Airlines que salió de NY aterriza de emergencia tras sangrienta agresión contra asistente de vuelo

NUEVA YORK - Un vuelo de American Airlines de Nueva York a California realizó un aterrizaje de emergencia en Denver luego de que un pasajero agredió a un asistente de vuelo, dijeron las autoridades.

El vuelo 976 se dirigía desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy al Aeropuerto John Wayne en el Condado de Orange, California, pero fue desviado al Aeropuerto Internacional de Denver debido al incidente, dijo la aerolínea.

Las fuerzas del orden sacaron al pasajero en la puerta, dijo American Airlines, y el vuelo continuó hacia California. Según los informes, la asistente de vuelo fue llevada a un hospital, pero los detalles sobre su estado no se dieron a conocer de inmediato, informó The Associated Press.

La identidad del pasajero no ha sido revelada y no hubo detalles disponibles de inmediato sobre los cargos.

"American Airlines no tolerará actos de violencia contra los miembros de nuestro equipo", dijo en una declaración escrita. "La persona involucrada en este incidente nunca podrá viajar con American Airlines en el futuro, pero no estaremos satisfechos" hasta que haya sido procesado con todo el peso de la ley. Este comportamiento debe detenerse, y la aplicación agresiva y el enjuiciamiento de la ley es el mejor elemento disuasorio".

El ataque se produce en medio de un aumento de pasajeros de aerolíneas rebeldes este año, que a veces se vuelven violentos. Los datos de la Administración Federal de Aviación muestran que la agencia ha recibido casi 5,000 informes de comportamiento rebelde de los pasajeros en lo que va del año, la gran mayoría - 3,580 informes - son incidentes relacionados con el uso de mascarillas.

La policía estaba investigando el asalto y la FAA dijo que también investigaría.