NY extiende su “pausa” y se mantiene en combate al coronavirus

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo dijo que el cierre de Nueva York, conocido como "PAUSA", se prolongaría hasta el 15 de mayo, en coordinación con los otros estados de su coalición; él dice que el distanciamiento social está funcionando y la gente necesita mantener dichas medidas



Nueva York ha revisado cómo cuenta las muertes de COVID-19, y nuevos números indican que se perdieron más de 10,000 vidas solo en los cinco condados. Cuomo dice que el estado se moverá a un modo similar

Hasta la fecha, más de 299,000 personas han sido infectadas en NY, NJ y CT y casi 20,000 han muerto

NUEVA YORK - El estado de Nueva York permanecerá en "PAUSA" por la pandemia de coronavirus a medida que las autoridades neoyorquinas indican que las medidas para contener el virus están funcionando, pese a que el camino para retornar a la normalidad sigue siendo incierto en esta etapa de la crisis.

El distanciamiento social y otros esfuerzos de mitigación están funcionando, dicen los gobernadores. El aplanamiento de la curva es prueba de ello. Estamos en camino de pensar en reabrir, dijo el gobernador Andrew Cuomo, pero aún no hemos llegado ahí. El jueves, dijo que el cierre de Nueva York se extenderá, en coordinación con otros estados, hasta el 15 de mayo para mantener contenida la tasa de infección.

El área triestatal ahora tiene 16,578 muertes confirmadas por COVID-19, según datos publicados por los estados. Si se agregan las 3,914 muertes "probables" reportadas por la ciudad de Nueva York el jueves, esa cifra aumenta a casi 20,500. Todavía no está del todo claro si los datos del estado de Nueva York y los de la ciudad de Nueva York son duplicados de alguna manera, ni tampoco está claro cuándo o si los estados coincidirán con Nueva York al informar sobre muertes probables. Cuomo ha dicho que su equipo está trabajando en ello.

El gobernador de agregó otras 606 muertes confirmadas el jueves al creciente número de víctimas del estado de Nueva York, que ahora ha superado las 12,000. A nivel regional, el área triestatal superó los 300,000 casos para el jueves, solo 45 días después de que NYC reportó su primer caso.

En medio de la tragedia en Nueva York, Cuomo señaló más señales de optimismo el jueves, otro día con una disminución neta en el total de hospitalizaciones. Los ingresos por cuidados intensivos también disminuyeron significativamente por primera vez, junto con las intubaciones. La muerte es un indicador rezagado, lo que significa que la cifra podría aumentar incluso a medida que disminuyen las hospitalizaciones y las intubaciones.

Para ayudar a evitar una mayor pérdida, Cuomo y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, cuyo número de muertos en el estado superó los 3,500 el jueves, emitieron órdenes ejecutivas que requieren que las personas se cubran la boca y la nariz en público cuando no puedan mantener una distancia de al menos 6 pies. Cuomo amplió la orden el jueves para aplicar al transporte público y vehículos de alquiler. Las nuevas reglas, que se aplican a cualquier persona de 2 años en adelante, entran en vigencia el viernes por la noche. Se insta a los comerciantes a hacerlos cumplir.

"No puedo poner una máscara a 17 millones de personas", dijo Cuomo el jueves. "Pero 17 millones de personas lo harán. Lo que han hecho ha funcionado, y lo que harán llevará a este estado, y a la nación, hacia adelante".

El objetivo es simple: proteger a las personas, salvar vidas.

En la ciudad, el alcalde Bill de Blasio, se ha centrado en tres indicadores diarios clave en los que desea ver una tendencia descendente al unísono durante al menos 10 días para indicar un paso a la próxima fase de la crisis, que describe como un virus con bajo nivel de transmisión. Esos indicadores son la cantidad de hospitalizaciones, la cantidad de ingresos a la UCI y el porcentaje de personas que dieron positivo.

Después de algunos movimientos positivos a principios de semana, las tres métricas subieron el jueves, dijo el alcalde.

"Este es un día difícil, no es lo que estamos buscando", dijo de Blasio el jueves. "Pero tenemos que hacer esto paso a paso, día a día, apegarse y llegaremos allí".

Para ayudar a las personas en cuarentena que no han podido hacerlo de manera efectiva hasta la fecha, tal vez no tienen hogar, tal vez viven en hogares multigeneracionales, De Blasio dijo que la ciudad estaba preparando 11,000 habitaciones de hotel gratuitas.

En definitiva, se trata de controlar la propagación. Eso no significa que todos los números tengan tendencia en la dirección correcta al mismo tiempo; no significa que no habrá contratiempos. Se trata de un progreso incremental, y Cuomo dice que Nueva York lo ha logrado. Por lo que están haciendo los neoyorquinos.

"Esto significa que podemos controlar a la bestia", dijo Cuomo el jueves. "No sabíamos con certeza si podíamos hacer eso. Ahora sabemos que podemos controlar esta enfermedad".

Según los últimos datos del estado, que aún no incluyen muertes probablemente vinculadas a la pandemia, Nueva York tiene 12,192 muertes y casi 222,284 casos de COVID-19 (la proporción de NYC es más de 123,000 casos y 8,893 muertes, según los cálculos del estado).

Nueva Jersey tenía 75,317 casos y 3,518 hasta el jueves. Murphy dice que su estado aún no ha alcanzado un punto pico; para ayudar con los casos más críticos, Cuomo dijo el jueves que enviaría 100 ventiladores al otro lado del río. Connecticut, mientras tanto, tenía 868 muertos y 14,755 casos en su último informe.

Lecciones aprendidas: camino hacia una nueva normalidad

Si bien Cuomo dice que ya superamos la peor parte, destaca que la crisis en sí misma probablemente no terminará hasta que tengamos una vacuna, que podría durar entre un año y 18 meses, si no más. A nivel mundial, hay 70 vacunas en desarrollo. Salvo una vacuna o un tratamiento eficaz contra el virus, los investigadores de Harvard advierten que es posible que las medidas de distanciamiento social deban mantenerse en 2022.

La pregunta no es tanto cuando volvamos a la normalidad. Así de normal cambiará en el futuro.

El presidente Trump ha lanzado una iniciativa para reabrir la economía, una táctica que, según él, podría involucrar la apertura de hasta 20 estados de bajo impacto incluso antes de su esperanzada fecha de reinicio nacional el 1 de mayo. El miércoles, declaró que la nación había alcanzado su pico de nuevos casos de COVID-19. El jueves, se espera que revele un conjunto de pautas federales sobre cómo y cuándo pueden reabrir los estados.

El presidente reconoció que los estados más afectados como Nueva York pueden enfrentar una estrategia de reapertura más gradual. Cuomo ha destacado que el modo de reapertura será crucial.

Lidera una coalición de siete gobernadores que planea descubrir la forma más inteligente y segura de hacerlo. Hasta ahora, todos están de acuerdo en que requerirá una adhesión continua y estricta al distanciamiento social y pruebas expansivas. Cuomo describió una implementación "en etapas graduales" por parte de la industria el miércoles, diciendo que cada industria sería evaluada en función de su esencialidad y su riesgo de infecciones. Los que se abran primero serán los que se consideren los más esenciales con el menor riesgo de infección.

De Blasio dijo que los neoyorquinos deben mantener las expectativas "bajas por ahora" hasta el verano como es habitual en la ciudad, incluidas playas, eventos deportivos y reuniones públicas. También reafirmó su afirmación de que las escuelas públicas permanecerían cerradas al menos hasta septiembre. Cuomo ha dicho que cerrar las escuelas efectivamente requiere que las empresas permanezcan cerradas, y que la decisión depende de él.

Por su parte, el gobernador Phi Murphy extendió este jueves el cierre de las escuelas hasta "al menos" el 15 de mayo.

Sin embargo, no se trata solo de lo que hace el gobierno. Cuomo dice que los empleadores tendrán que "reinventar el lugar de trabajo", considerar cuántas personas pueden trabar remotamente y cómo pueden fomentar el distanciamiento social en la oficina. La interacción con el cliente y el transporte de los empleados son otros factores a considerar.

"Este será un momento de transformación para la sociedad, y pagamos un precio muy alto por ello", dijo Cuomo. "¿Cómo aprendemos las lecciones para que esta nueva normalidad sea un mejor Nueva York? Podemos hacer las cosas de manera diferente y podemos hacer las cosas mejor".

Los estadounidenses están cada vez más desesperados por volver al trabajo. Las solicitudes de desempleo se han disparado a números récord. Otro número astronómico de personas solicitó beneficios de desempleo por primera vez la semana pasada, profundizando una crisis financiera que podría terminar igualando la Gran Depresión en su magnitud.

Las preocupaciones por el alcoholismo están en aumento. Casi el 40 por ciento de los neoyorquinos admiten libremente beber mientras trabajan en casa. Ese número podría ser aún mayor, si más aún tenían trabajo en primer lugar.

A nivel regional, el área triestatal ahora representa casi la mitad de todos los casos de virus en Estados Unidos y alrededor del 55 por ciento de sus muertes. NBC News estima que Estados Unidos ha visto casi 670,000 casos y más de 33,000 muertes.

A nivel mundial, los casos superaron la marca de 2 millones el miércoles, según datos de Johns Hopkins.