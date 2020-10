CDC extienden hasta el 31 de octubre orden de no navegación para cruceros

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron la extensión de una Orden de No Navegar para cruceros hasta el 31 de octubre de 2020, por lo que quedan suspendidas las operaciones de cruceros con capacidad para transportar al menos 250 pasajeros en aguas sujetas a la jurisdicción de EEUU.

La orden inicial vencía el miércoles 30 de septiembre y fue extendida debido a los riesgos que supone para un rebrote del COVID-19. "La continua propagación de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, el riesgo de resurgimiento en países que han suprimido la transmisión, las preocupaciones constantes relacionadas con el reinicio de la navegación internacional y la necesidad de tiempo adicional para evaluar las medidas de la industria para controlar la posible transmisión del SARS-CoV-2 en los cruceros con pasajeros sin afectar la salud pública, nos llevan a apoyar la continuación de la Orden de No Navegar en este momento", dijo el CDC en un comunicado.

Los seis "devastadores" meses de parálisis de los cruceros debido a la pandemia han generado daños colaterales calculados en 22.000 millones de dólares y la pérdida de 169.000 puestos de trabajo, según un nuevo análisis de la Comisión Marítima Federal (FMC).

Esta semana algunas protestas afloraron con trabajadores que llegaron al Puerto de Miami con letreros que decían "sin navegación no hay trabajo" y "salven nuestros salarios".

La industria de los cruceros es un "importante motor económico en Florida, como lo es en otros mercados del país y el mundo", dijo a Efe Roger Frizzell, director de Comunicaciones de Carnival, naviera con sede en Miami.

"La pausa en la navegación en los últimos meses ha impactado significativamente a un gran número de personas y empresas a nivel mundial, incluidas las agencias de viajes, que dependen de la navegación para su sustento", precisó Frizzell.

Por su parte, el comisionado de la FMC Louis E. Sola, señaló además pérdidas de 775 millones de dólares en ingresos fiscales del estado para este año tras un análisis con información de los puertos de Florida.

El comisionado subrayó "la urgente necesidad de que los barcos comiencen a navegar nuevamente" en Florida tras reunirse con directores de puertos, funcionarios gubernamentales y líderes empresariales floridanos.

Sola citó en un informe que la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) estimó que entre finales de marzo y junio ha habido una pérdida de 1.570 millones en gastos directos, 27.893 empleos y 1.450 millones en salarios.

Agregó que otro estudio estima que Florida, que cuenta con seis puertos, cinco de los cuales de origen de cruceros, perderá 4,9 millones de pasajeros este año.

La suspensión voluntaria de la Cruise Lines International Association también finaliza el 31 de octubre.

“Al menos tendremos una cita, ya sabes. Sabremos algo y eso es todo lo que pedimos ”, dijo a NBC6 el trabajador sindical Andrew Allison. "Solo queremos saber exactamente qué es lo que va a suceder para poder prepararnos a nosotros mismos y a nuestra familia ".

Las protestas esta semana pedían a los CDC no extender por más tiempo la orden de No Navegar y el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez se había sumado a la petición de no extenderla más, señalando que se están implementando varios protocolos de seguridad nuevos en la industria.

Después de alcanzar un "récord mundial" de 6,8 millones pasajeros de cruceros durante el año fiscal 2019, el Puerto de Miami está desolado desde marzo.

PortMiami estima una pérdida de ingresos de unos 55 millones para el año fiscal 2020, según Sola.

El experto resaltó en su informe que la industria naviera en el Puerto de Miami fue responsable en 2016 de 14.616 empleos directos y más de 540 millones en ingresos personales.

Agregó que en total, 1,7 millones de pasajeros de cruceros pasó la noche en el área de Miami en 2019. Muchos se quedaron varias noches, en promedio 3,5, y más de la mitad (56 %) son visitantes habituales de la zona.