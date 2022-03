CNBC: exgobernador de NY Cuomo considera postularse contra Hochul pese a oposición de su partido

Lo que debes saber El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha estado recibiendo llamadas de simpatizantes sobre una posible campaña contra su reemplazo y colega demócrata, la gobernadora Kathy Hochul.

Sus ayudantes han estado realizando sus propias encuestas internas de votantes sobre un posible enfrentamiento.

El comité político de Cuomo comenzó el nuevo año con más de $16 millones disponibles. La campaña de Hochul tiene más de $ 20 millones a partir de su última presentación pública.

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está considerando postularse contra su reemplazo y colega demócrata, la gobernadora Kathy Hochul, como parte de un intento de recuperarse después de renunciar en medio de múltiples acusaciones de acoso sexual por parte de exasesoras, según personas familiarizadas con el asunto.

Cuomo, quien dejó el cargo a regañadientes el año pasado después de negar las acusaciones de acoso, ha estado recibiendo llamadas de simpatizantes sobre una posible carrera contra su exvicegobernadora. Sus ayudantes han estado realizando sus propias encuestas internas de votantes sobre un posible enfrentamiento, explicaron estas personas. Quienes se negaron a ser identificados lo hicieron para hablar libremente sobre asuntos privados.

Después de que una encuesta pública reciente de Emerson College y The Hill mostrara que Cuomo estaba algunos puntos por detrás de Hochul, el exgobernador recibió llamadas de aliados alentándolo a postularse contra Hochul, dijo una persona cercana a Cuomo. Esa encuesta, que se publicó la semana pasada, mostró a Cuomo solo cuatro puntos por detrás de Hochul con posibles votantes de las primarias demócratas de Nueva York. Ha sido una de las raras encuestas que muestra a Cuomo tan cerca de Hochul con los votantes de las primarias. Hochul está lista para la reelección en 2022 y está en una pelea primaria con el representante Tom Suozzi, D-N.Y.

Una campaña contra Hochul podría generar una batalla primaria importante si el exgobernador obtuviera las miles de firmas de peticiones de votantes necesarias para ingresar a la boleta electoral antes de la fecha límite de abril. La primaria está programada para junio. Cuomo estaba en medio de su tercer mandato antes de su renuncia. Estaba insinuando públicamente que se postularía para un cuarto mandato antes de que surgieran las acusaciones de acoso. Hochul ha dicho que quiere instituir un límite de dos mandatos para el gobernador, el vicegobernador, el fiscal general y el contralor de Nueva York.

La encuesta de Emerson también mostró que el 59% de todos los votantes de Nueva York encuestados confían en los hallazgos de la fiscal general estatal Letitia James, que detalla las acusaciones contra Cuomo y encontró que “violó la ley federal y estatal”. Cuomo ha seguido negando las acusaciones y ha acusado a la investigación de James de tener motivaciones políticas.

Aunque los partidarios lo alientan a postularse, ha habido muchos líderes dentro de su partido que han dicho públicamente y en conversaciones con CNBC que esperan que no se postule después de que múltiples escándalos lo hayan seguido fuera del cargo. The New York Times informó el martes que una auditoría muestra que la administración de Cuomo no dio cuenta públicamente de las muertes de casi 4.100 residentes de hogares de ancianos durante el apogeo de la pandemia de coronavirus.

“Creo que sería un grave error”, dijo Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata de Nueva York, a CNBC en un correo electrónico el martes. Agregó que no cree que Cuomo vaya a postularse para nada en el ciclo electoral de 2022.

Hochul fue uno de los demócratas que criticó a Cuomo en la preparación para su renuncia, calificando su supuesto comportamiento de “repulsivo”. Desde entonces, se ha distanciado de Cuomo y su administración. El presidente Joe Biden y toda la delegación del Congreso de Nueva York pidieron la renuncia de Cuomo.

Aún así, la persona cercana a Cuomo, al discutir si descarta competir contra Hochul, señaló el discurso reciente de Cuomo en una iglesia en Brooklyn donde dijo: “Estoy bendecido, tengo muchas opciones en la vida y estoy abierto a todos, pero sobre la cuestión de si estoy en paz, no, no lo estoy”. Cuomo también usó el discurso para señalar que varios fiscales de distrito no presentaron cargos penales en su contra.

Planea hablar nuevamente en El Bronx el jueves frente a un grupo de ministros hispanos. Los discursos coinciden con una campaña publicitaria multimillonaria a través de la operación política aún activa de Cuomo. El comité de Cuomo comenzó el nuevo año con más de $16 millones disponibles. La campaña de Hochul tiene más de $ 20 millones a partir de su última presentación pública.

Richard Azzopardi, el principal portavoz de Cuomo, le dijo a CNBC en un correo electrónico el miércoles que el exgobernador no ha señalado a sus aliados ni a su círculo íntimo si se postulará o no para el puesto de Hochul. Pero su declaración no abordó una posible campaña futura contra la gobernadora en funciones o lo que las fuentes describen como encuestas internas en curso sobre un enfrentamiento futuro.

“Como ha dicho desde el principio, esta fue la armamentización de la política para hacer lo que no se podía hacer en las urnas, y es importante para él y su familia que las cosas queden claras y los esfuerzos por reescribir la historia no tener éxito”, dijo Azzopardi a CNBC. “Como ha dicho todo el tiempo, tiene pensamientos y opiniones sobre la dirección de este estado y del Partido Demócrata en su conjunto y no dudará en darlos a conocer”.

Más allá de la discusión con otros sobre la posibilidad de hacer una carrera y sus recientes apariciones públicas, el cofre de guerra política activa de Cuomo ha gastado más de $ 2 millones en una campaña publicitaria de televisión, según el rastreador de anuncios en línea Medium Buying. Esos anuncios parecen ser un intento de revitalizar la imagen de Cuomo desde su renuncia.

El último anuncio de Cuomo titulado "The Record" repasa sus logros como gobernador, incluidas importantes iniciativas de infraestructura, leyes mejoradas sobre armas y aumento del salario mínimo a $15.

Sin embargo, algunos funcionarios del Partido Demócrata han rechazado públicamente ese esfuerzo liderado por Cuomo.

Dan Pfeiffer, exasesor del entonces presidente Barack Obama, tuiteó en respuesta a la campaña publicitaria de Cuomo: “Váyanse”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Brian Schwartz, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.