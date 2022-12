Comité del 6 de enero se prepara para revelar informe final de 800 páginas

WASHINGTON — Un informe de 800 páginas que los investigadores de la Cámara de Representantes publicarán el jueves concluirá que el entonces presidente Donald Trump planeó criminalmente anular su derrota electoral de 2020 y “provocó a sus partidarios a la violencia” en el Capitolio con afirmaciones falsas de fraude electoral.

La insurrección resultante del 6 de enero de 2021 de los seguidores de Trump amenazó a la democracia con una brutalidad “horrible” hacia las fuerzas del orden y “puso en riesgo la vida de los legisladores estadounidenses”, según el resumen ejecutivo del informe.

“La causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, a quien muchos otros siguieron”, se lee en el informe del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, que se espera que se publique en su totalidad este jueves. “Ninguno de los eventos del 6 de enero hubiera sucedido sin él”.

Antes de la publicación del informe, el comité publicó el miércoles por la noche 34 transcripciones de las 1,000 entrevistas que realizó durante los últimos 18 meses. La mayoría son testigos que invocaron su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

Un resumen de 154 páginas del informe publicado el lunes detalló cómo Trump, un republicano, amplificó las afirmaciones falsas en las redes sociales y en apariciones públicas, alentando a sus seguidores a viajar a Washington y protestar por la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Y cómo les dijo que “lucharan como locos” en un gran mitin frente a la Casa Blanca esa mañana y luego hizo poco para detener la violencia cuando golpearon a la policía, irrumpieron en el Capitolio y enviaron a los legisladores a correr para salvar sus vidas.

Fue una “conspiración de varias partes”, concluye el comité.

El informe masivo y condenatorio se produce cuando Trump se postula nuevamente para la presidencia y también enfrenta múltiples investigaciones federales, incluidas investigaciones sobre su papel en la insurrección y la presencia de documentos clasificados en su propiedad de Florida. Se espera que un comité de la Cámara publique sus declaraciones de impuestos en los próximos días, documentos que ha luchado durante años para mantener en privado. Y los republicanos lo han culpado por una actuación peor a la esperada en las elecciones intermedias, dejándolo en su estado políticamente más vulnerable desde que ganó las elecciones de 2016.

También es la culminación de cuatro años de una mayoría demócrata en la Cámara que ha dedicado gran parte de su tiempo y energía a investigar a Trump y que está cediendo el poder a los republicanos en dos semanas. Los demócratas acusaron a Trump dos veces, en ambas ocasiones fue absuelto por el Senado, e investigaron sus finanzas, sus negocios, sus lazos con el extranjero y su familia.

Pero la investigación del 6 de enero ha sido la más personal para los legisladores, la mayoría de los cuales estaban en el Capitolio cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio e interrumpieron la certificación de la victoria de Biden.

Si bien sus puntos principales son familiares, el informe del 6 de enero proporcionará nuevos detalles de los cientos de entrevistas y miles de documentos que el comité ha recopilado. Se espera que las transcripciones y algunos videos se publiquen también en las próximas dos semanas. Los republicanos tomarán la Cámara el 3 de enero, cuando se disolverá el panel.

“Le garantizo que habrá nueva información muy interesante en el informe y aún más en las transcripciones”, dijo el representante Adam Schiff, D-Calif., a “CBS Mornings”.

Las transcripciones publicadas el miércoles incluyen a Jeffrey Clark, un alto funcionario del Departamento de Justicia de Trump que trabajó para promover los esfuerzos de Trump para anular las elecciones, y John Eastman, un abogado conservador y arquitecto de los últimos esfuerzos de Trump para permanecer en el cargo. Cada uno invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

También se incluye en el comunicado el testimonio de testigos asociados con grupos extremistas que participaron en la planificación previa al ataque. El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, quien fue condenado el mes pasado por conspiración sediciosa por su papel en la planificación, y el exlíder de Proud Boys, Enrique Tarrio, hablaron ante el comité. Tarrio y otros cuatro miembros del grupo extremista están en la corte por cargos similares este mes.

El resumen del informe describe cómo Trump se negó a aceptar el resultado legal de las elecciones de 2020 y planeó anular su derrota. Trump presionó a los legisladores estatales para que celebraran votaciones que invalidaran a los electores de Biden, trató de “corromper al Departamento de Justicia de EEUU.” al instar a los funcionarios del departamento a hacer declaraciones falsas sobre las elecciones y, en repetidas ocasiones, trató personalmente de persuadir al vicepresidente Mike Pence de cambiar la democracia con objeciones sin precedentes en la sesión conjunta del Congreso, dice.

Trump ha tratado de desacreditar el informe, tildando a los miembros del comité de “matones y sinvergüenzas” mientras continúa cuestionando falsamente su derrota de 2020.

En respuesta a las referencias criminales del panel, Trump dijo que “Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece”.

El informe brindará detalles minuto a minuto de lo que Trump estaba haciendo, y lo que no estaba haciendo, durante unas tres horas mientras sus seguidores golpeaban a la policía e irrumpían en el Capitolio. Trump irritó a la multitud en el mitin de esa mañana y luego hizo poco para detener a sus partidarios durante varias horas mientras observaba la violencia que se desarrollaba en la televisión dentro de la Casa Blanca e ignoraba las súplicas de los asistentes para detenerla.

Los legisladores señalan la evidencia sobre las acciones de Trump que aún no tienen de ese momento, incluidos registros de llamadas, entradas en el diario oficial o llamadas a cualquier oficial de seguridad.

“El presidente Trump no contactó a un solo alto funcionario de seguridad nacional durante el día. Ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el FBI, el Departamento de Policía del Capitolio o la oficina del alcalde de DC”, dice el informe.

También faltan fotografías oficiales del presidente en esas horas.

“El presidente Trump parece haber dado instrucciones de que el fotógrafo de la Casa Blanca no tomara ninguna fotografía”, escribió el comité en su resumen, citando una entrevista con la fotógrafa jefe de la Casa Blanca, Shealah Craighead.

El panel también planteó preguntas sobre si Trump o sus aliados restantes presionaron a algunos asistentes para que no se comunicaran durante sus entrevistas con el comité.