En detalle: cómo pedir un aumento salarial en 2024, según un experto

Aunque el 63% de los trabajadores en Estados Unidos piensan en pedir un aumento salarial, solo el 48% lanzan la petición a sus empleadores, según Robert Half, una agencia de empleos y reclutadores.

De hecho, muchos empleados temen pedir el incremento pese a que economistas aseguran que en EEUU, el aumento salarial va muy por detrás al aumento del costo de vida.

La Guía Salarial 2024 de Robert Half compiló diversos datos, según las distintas profesiones para que las personas sepan si sus tareas son compensadas de forma justa con el salario que cobran.

Guillermo Jalomo, de la agencia de trabajo, las variables que consideraron para la guía fueron la profesión, años de experiencia y el campo laboral.

“Bueno, este año estamos viendo tres tendencias muy importantes que estamos viendo aquí en nuestra comunidad. Primero con los salarios. El salario sigue siendo la prioridad máxima para los empleados, especialmente cuando están buscando ese aumento con la compañía en la que trabajan. En segundo lugar, está la flexibilidad. Ahorita, aunque el salario es importante, nos estamos dando cuenta que los empleados quieren esa opción, quieren esa voz y la oportunidad de poder trabajar en casa e ir a la oficina”, aseguró Jalomo.

En tercer lugar, se encuentra la inflación. “Honestamente, ahorita en la ciudad de Los Ángeles, con el costo de vida subiendo cada día nos estamos dando cuenta como empleados que tenemos que ganar más dinero. ¿Qué podemos hacer para tener ese aumento?”, dijo Jalomo.

¿Cómo saber cuándo es el momento correcto para hablar con nuestro empleador y pedirle estos cambios? Según Jalomo, no hay momento perfecto, pero si no has tenido la plática en el último año, “te sugiero que deben de hacerlo hoy. Ahorita es un buen tiempo con el costo de vida subiendo”, recomendó.

“Tú estás viendo que estás haciendo un buen papel con tu gerente, con tu compañía, has demostrado tu posición en tu puesto y no has tenido esa plática. Debe de tener una plática muy honesta con tu gerente”, agregó el experto.

TIPS PARA SOLICITAR EL AUMENTO SALARIAL

En Robert Half usan la palabra RAP -- la R es de reflexionar, la A es actuar y P es preparar.

Reflexiona sobre “¿Qué me está faltando ahorita? Si es cambio de horario, más flexibilidad, más dinero. Tienes que actuar. Busca la oportunidad de hablar con tu gerente. Si es en una práctica informal o formal con tu gerente y tener una conversión muy honesta de cómo se está sintiendo con tu salario, con tu horario, para buscar una solución juntos”, explicó Jalomo.

El segundo paso es preparar estas conversaciones ya sea con un familiar o un amigo, busca esa oportunidad para poder tener el apoyo. Y luego, actúa.

Asimismo, Jalomo dijo que se debe pensar en lo que has hecho en los últimos seis o siete meses.

Para ver la Guía Salarial 2024 haga clic aquí.