El sedán blanco: cómo la policía vinculó al sospechoso en el espantoso asesinato de Idaho

El sedán blanco pasó frente a la casa gris de alquiler de tres pisos en una calle sin salida en Moscow, Idaho una y otra vez.

Fue un comportamiento inusual en el vecindario residencial de la ladera en las horas tranquilas antes del amanecer. Y según una declaración jurada de la policía publicada el jueves, los videos de vigilancia que muestran el vehículo esa noche de noviembre fueron clave para desentrañar el espantoso misterio de quién mató a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho dentro de la casa.

Con poco más que hacer mientras una comunidad en pánico exigía respuestas, los investigadores revisaron las imágenes de seguridad del vecindario, incluida una grabación del automóvil que se alejaba a toda velocidad después de los asesinatos, para tener una idea de los posibles movimientos del asesino, según la declaración jurada.

Eventualmente, dice el documento, la policía pudo reducir lo que al principio se conocía vagamente como un sedán blanco a un Hyundai Elantra 2015 registrado a nombre de Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en criminología de 28 años en la Universidad Estatal de Washington, justo al otro lado la frontera en Pullman, Washington. La investigación adicional comparó a Kohberger con el ADN en la escena del crimen, dijo.

Kohberger hizo una aparición inicial en una corte de Idaho el jueves luego de su extradición de Pensylvania, donde fue arrestado la semana pasada. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, aunque un defensor público que lo representó en Pensylvania, Jason LaBar, dijo que está ansioso por ser exonerado y que no debería ser juzgado “en la corte de la opinión pública”.

CLAVE EL RASTREO DE UN HYUNDAI ELANTRA 2015

“Rastrear los movimientos en público es una técnica importante cuando no se ha identificado a ningún sospechoso”, dijo Mary D. Fan, profesora de derecho penal en la Universidad de Washington. “Puedes ver movimientos en público incluso si no tienes una causa probable para obtener una orden judicial. Vivimos en una época de cámaras omnipresentes. Este es un relato notable de lo que puede hacer la unión de datos audiovisuales”.

El primer paso del automóvil por la casa se registró a las 3:29 a. m. del 13 de noviembre, menos de una hora antes de que Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin fueran asesinados a puñaladas en sus habitaciones, dijo la policía de Moscow Cpl. Brett Payne escribió en la declaración jurada.

El vehículo pasó dos veces más y fue registrado por cuarta vez a las 4:04 a. m., escribió Payne. No se volvió a ver en las imágenes hasta que se alejó 16 minutos después.

“Este es un vecindario residencial con un número muy limitado de vehículos que circulan por el área durante las primeras horas de la mañana”, escribió Payne. “Al revisar el video, solo unos pocos autos entran y salen de esta área durante este período de tiempo”.

Un examinador forense del FBI determinó que el automóvil probablemente era un Hyundai Elantra 2011-13, aunque posteriormente dijo que podría ser un modelo hasta 2016, según la declaración jurada.

Las imágenes de vigilancia del campus de la Universidad Estatal de Washington ofrecieron más información tentadora: un vehículo similar salió de la ciudad justo antes de las 3 a. m. del día de los asesinatos y reapareció ante las cámaras en Pullman justo antes de las 5:30 a. m., según la declaración jurada.

El 25 de noviembre, el Departamento de Policía de Moscow pidió a la policía regional que buscara un Elantra blanco. Tres noches después, un oficial de policía de WSU realizó una consulta sobre cualquier Elantra blanco en el campus.

Uno regresó con matrícula de Pensylvania y registrado a nombre de Kohberger. En media hora, otro oficial del campus localizó el vehículo estacionado en el complejo de apartamentos de Kohberger. Regresó con etiquetas del estado de Washington. Cinco días después de los asesinatos, Kohberger cambió el registro de Pensylvania, su estado natal, a Washington, según la declaración jurada.

INVESTIGACIÓN REVELA QUE KOHBERGER HABÍA SIDO DETENIDO

Los investigadores ahora tenían un nombre para continuar, y una mayor investigación arrojó más pistas. La licencia de conducir de Kohberger lo describía como de 6 pies de alto y 185 libras, y la foto de su licencia mostraba que tenía cejas pobladas, todos los detalles consistentes con una descripción del atacante dada por un compañero de cuarto sobreviviente, según la declaración jurada.

Más investigaciones revelaron que Kohberger había sido detenido por un ayudante del alguacil del condado de Latah, Idaho, en agosto mientras conducía el Elantra. Le dio al diputado un número de teléfono celular.

Armado con ese número, Payne obtuvo órdenes de registro para los datos históricos del teléfono. Los datos de ubicación mostraron que el teléfono estuvo cerca de su casa en Pullman hasta alrededor de las 2:42 a. m. de la mañana de los asesinatos. Cinco minutos después, el teléfono comenzó a usar recursos celulares ubicados al sureste de la casa, de acuerdo con Kohberger viajando hacia el sur, según la declaración jurada.

No hubo otros datos de ubicación disponibles del teléfono hasta las 4:48 a.m., lo que sugiere que Kohberger pudo haberlo apagado durante el ataque en un esfuerzo por evitar la detección, según la declaración jurada. En ese momento, el teléfono comenzó a tomar una ruta indirecta de regreso a Pullman, viajando hacia el sur hasta Genesee, Idaho, luego hacia el oeste hasta Uniontown, Washington, y hacia el norte hasta Pullman justo antes de las 5:30 a. m., aproximadamente a la misma hora en que apareció el sedán blanco. en las cámaras de vigilancia de la ciudad.

No está claro por qué las víctimas fueron atacadas.

Kohberger abrió la cuenta del teléfono el 23 de junio, según la declaración jurada, y los datos de ubicación mostraron que había viajado al vecindario donde las víctimas fueron asesinadas al menos una docena de veces antes de los ataques. Todas esas visitas llegaron tarde en la noche o temprano en la mañana, según la declaración jurada, y fue en uno de esos viajes que el ayudante del alguacil lo detuvo el 21 de agosto.

Los datos del teléfono celular también incluían otro detalle escalofriante, según la declaración jurada: el teléfono regresó al vecindario de las víctimas horas después del ataque, alrededor de las 9 a.m. los asesinatos no fueron informados a la policía hasta más tarde ese día, y no hubo respuesta policial en el lugar a las 9.

Aunque la policía se había dado cuenta de que Kohberger, con su Elantra 2015, era una persona de interés el 29 de noviembre, emitieron un comunicado de prensa el 7 de diciembre pidiendo la ayuda del público para encontrar un Elantra 2011-13 blanco. Sugirieron que un vehículo de este tipo había estado cerca de la casa el 13 de noviembre temprano y que los ocupantes “pueden tener información crítica para compartir sobre este caso”.

Una declaración jurada recientemente revelada en el caso de los asesinatos de la Universidad de Idaho alega que se dejó una funda de cuero marrón con el ADN del sospechoso en una de las habitaciones después de los asesinatos.

No estaba claro por qué la policía emitió esa solicitud, pero las fuerzas del orden a veces usan declaraciones públicas de este tipo para despistar a los sospechosos y evitar que sepan que están bajo sospecha. Llovieron las pistas y los investigadores pronto anunciaron que estaban revisando un grupo de alrededor de 20,000 vehículos potenciales.

Aparentemente, Kohberger permaneció en WSU hasta mediados de diciembre, cuando condujo hasta la casa de sus padres en Pensylvania, acompañado por su padre, en el Elantra. Mientras conducía por Indiana, Kohberger fue detenido dos veces el mismo día por seguir muy de cerca.

El 27 de diciembre, la policía de Pensylvania recuperó la basura de la casa de la familia Kohberger y envió pruebas de ADN a Idaho, según la declaración jurada. La evidencia coincidió con el ADN encontrado en el botón de la funda de un cuchillo recuperado en la escena del crimen, dijo.

Kohberger está acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y robo con allanamiento de morada. Una audiencia de estado en el caso está programada para el 12 de enero.