De película: sospechosos de robo viajaban en auto con matrícula giratoria

La información suministrada por un residente sobre un automóvil posiblemente relacionado con una investigación de robo llevó a la policía de Irvine, en el sur de California, a un Mercedes-Benz equipado con una placa giratoria con botón pulsador y más sorpresas.

El residente denunció el Mercedes-Benz blanco a la policía después de reconocerlo como un automóvil posiblemente involucrado en robos de vehículos anteriores en esa comunidad del condado de Orange. Los oficiales detuvieron al conductor cerca de la Avenida Harvard y la Calle Main.

Descubrieron que la matrícula giratoria mecánica del automóvil no era la única característica inusual.

“El vehículo sospechoso era algo sacado de la película @007”, dijo la policía en una publicación de Instagram. “Los oficiales descubrieron un dispositivo que giraba la placa del vehículo con solo presionar un botón y un elaborado dispositivo de sifón de gas que transfería combustible directamente al tanque de gasolina del vehículo”, agregó.

La publicación de Instagram del departamento el miércoles incluía videos y fotos de los dispositivos. El girador de matrículas permite al usuario girar 180 grados entre dos placas diferentes.

Dos residentes de Garden Grove fueron arrestados y fichados bajo sospecha de robo de vehículos, robo de identidad, posesión de propiedad robada y posesión de herramientas de robo. Esas herramientas fueron encontradas en el auto, dijo la policía.

Durante la investigación, los detectives recuperaron un auto robado en Irvine.

“Agradecemos la información del residente que llamó sobre esto”, dijo la policía.

