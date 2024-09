Condenan a la cárcel a exoficial de la CIA por drogar y abusar sexualmente a mujeres

Un exoficial de la CIA fue sentenciado el miércoles a 30 años de prisión por drogar, abusar sexualmente y filmar a varias mujeres sin su consentimiento, en uno de los casos de mala conducta más graves en la historia de la agencia.

Brian Jeffrey Raymond, de 48 años, de La Mesa, California, fotografió y filmó a 28 mujeres mientras estaban inconscientes o no podían dar su consentimiento, en varios países, dijo la Fiscalía Estados Unidos en un comunicado.

Raymond se había declarado culpable en noviembre de 2023 de un cargo de abuso sexual, contacto sexual abusivo, coerción y seducción, y transporte de material obsceno. Sus delitos se cometieron durante un período de 14 años, desde 2006 hasta 2020.

También se declaró culpable de drogar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, así como de tener contacto sexual no consentido con seis mujeres, como parte de un acuerdo de culpabilidad.

"Cuando este depredador era empleado del gobierno, atraía a mujeres desprevenidas a su vivienda alquilada por el gobierno y las drogaba", dijo el fiscal federal Matthew M. Graves en un comunicado.

"Después de drogar a estas mujeres, las desnudaba, abusaba sexualmente de ellas y las fotografiaba. La sentencia de hoy garantiza que el acusado será marcado correctamente como delincuente sexual de por vida y pasará una parte sustancial del resto de su vida tras las rejas", agregó.

David Sundberg, subdirector del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Washington, dijo que Raymond explotó su posición de confianza como empleado del gobierno de Estados Unidos.

"Luego las drogó y agredió sexualmente y les tomó fotos y videos explícitos sin su consentimiento. El FBI agradece a las mujeres valientes que compartieron información que impulsó esta investigación", dijo Sundberg.

Los documentos judiciales muestran que varias de las víctimas de Raymond fueron drogadas y agredidas sexualmente en viviendas alquiladas por el gobierno mientras él trabajaba en la Ciudad de México, informó la agencia de noticias The Associated Press. El gobierno mexicano y la fuerza policial de la ciudad colaboraron en la investigación.

LO QUE DICEN LAS VÍCTIMAS Y EL CONDENADO

El comunicado del fiscal general señala que la evidencia muestra que Raymond "tocaba y manipulaba los cuerpos de las víctimas mientras estaban inconscientes e incapaces de dar su consentimiento". Más tarde trató de eliminar la evidencia en video después de que se iniciara una investigación criminal, según el comunicado.

La Corte de Distrito de Estados Unidos escuchó el miércoles que Raymond se reunía con las víctimas en Tinder y otras aplicaciones de citas antes de atraerlas a su residencia y drogarlas. Pasaba horas posando sus cuerpos, escuchó el tribunal; algunas solo se enteraron de lo que sucedió cuando el FBI les mostró fotos después, informó AP.

"Mi cuerpo parece un cadáver en su cama", dijo una víctima sobre las fotos. "Ahora tengo estas pesadillas de verme muerta".

Raymond leyó una declaración en el tribunal en la que expresó remordimiento por sus acciones, según AP.

"Traicioné todo lo que defiendo y sé que ninguna disculpa será suficiente", dijo. "No hay palabras para describir cuánto lo siento. Eso no es lo que soy y, sin embargo, es en lo que me convertí".

La CIA condenó las acciones de Raymond en un comunicado el miércoles. "No hay excusa alguna para el comportamiento reprensible y atroz del señor Raymond. Como demuestra este caso, estamos comprometidos a colaborar con las fuerzas del orden".

El abogado defensor de Raymond, Howard Katzoff, argumentó en un expediente judicial que su cliente trabajaba "incansablemente" en su trabajo e "ignoró su propia necesidad de ayuda, y con el tiempo comenzó a aislarse, a distanciarse de los sentimientos humanos y a volverse emocionalmente insensible", informó AP.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly también ordenó que Raymond se sometiera a libertad supervisada de por vida, se registrara como delincuente sexual y pagara $260,000 a las víctimas.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.