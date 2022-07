MIAMI.- La presencia del caracol gigante africano vuelve a ser un problema para el estado de la Florida luego de que se detectara su presencia en una localidad del condado Pasco, al norte de Tampa.

El 23 de junio de 2022, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) confirmó la detección de un caracol gigante africano en el área de New Port Richey del condado Pasco. Esta detección fue reportada por un maestro jardinero del condado Pasco, dijo el FDACS.

El caracol terrestre africano gigante es uno de los caracoles más dañinos del mundo y consume al menos 500 tipos diferentes de plantas.

UNA COMUNIDAD EN CUARENTENA

Para evitar su propagación las autoridades establecieron una cuarentena en el área de New Port Richey, en la zona que comienza en el noroeste de U.S. Highway 19 y Ridge Road; hacia el este por Ridge Road, hacia el sur por Little Road, hacia el oeste por Trouble Creek Road y hacia el norte por U.S. Highway 19.

Con esta cuarentena se determina que es ilegal mover el caracol africano gigante o un artículo regulado, incluidos, entre otros, plantas, partes de plantas, plantas en el suelo, suelo, desechos de jardín, escombros, compost o materiales de construcción, desde un área de cuarentena, sin un acuerdo previo de cumplimiento, tal como señala la (FDACS).

El tratamiento para erradicar esta plaga comenzó el miércoles 29 de junio de 2022. Se utiliza el metaldehído, que es un plaguicida que se usa para controlar caracoles y babosas y está aprobado para su uso en una variedad de cultivos, plantas y terrenos.

Los dueños de propiedades dentro del área de tratamiento son notificados al menos 24 horas antes del tratamiento.

¿POR QUÉ SON CONSIDERADOS PELIGROSOS?

Explica el FDACS que estos caracoles podrían ser devastadores para la agricultura y las áreas naturales de Florida, ya que causan grandes daños en los ambientes tropicales y subtropicales.

Los caracoles también representan un grave riesgo para la salud de los humanos al portar el gusano pulmonar de la rata, que se sabe que causa meningitis en los humanos.

EL CARACOL GIGANTE AFRICANO HABÍA SIDO ERRADICADO

Este molusco ya ha sido erradicado dos veces de la Florida. Su primera detección ocurrió en 1969 y fue erradicado en 1975. La más reciente erradicación fue apenas en 2021, luego de que se detectara su presencia en 2011 en el condado Miami-Dade.

Antes de la actual identificación en el condado Pasco, en Florida había sido recolectado el último caracol gigante africano en el condado Miami-Dade, en diciembre de 2017.

¿QUÉ HACER SI VE UN CARACOL GIGANTE?

Los caracoles terrestres africanos gigantes representan un grave riesgo para la salud de los humanos al portar el gusano pulmonar de la rata, un parásito que se sabe que puede causar meningitis en los humanos.

Los caracoles no deben manipularse sin guantes o protección adecuada.

Si tiene dudas o cree que ha visto un caracol gigante africano debe llamar 1-888-397-1517 o enviar un email, preferiblemente con foto del animal a DPIHelpline@FDACS.gov. También puede comunicarse con su autoridad local.