Los 10 consejos para cambiar tu relación con el dinero en 2025, según expertos

Con el final de 2024 a la vuelta de la esquina, quizás estés reflexionando sobre tus metas financieras para 2025.

Ya sea que estés ahorrando para mudarte de la casa de tus padres o liquidar tu crédito estudiantil, las resoluciones financieras pueden ayudarte a mantener la motivación, afirmó Courtney Alev, defensora del consumidor de Credit Karma.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

“El inicio de un nuevo año no borra todos nuestros desafíos financieros del año anterior”, señaló Alev. “Pero realmente puede ayudarte a adoptar una mentalidad de nuevo comienzo en la forma en que gestionas tus finanzas”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Si planeas hacer resoluciones financieras para el nuevo año, los expertos recomiendan que comiences por evaluar el estado de tus finanzas en 2024. Luego, establece metas específicas y asegúrate de que sean alcanzables según tu estilo de vida.

Aquí tienes algunos consejos de expertos:

Cambia tu relación con el dinero

Piensa en cómo tratas actualmente con las finanzas: qué es bueno, qué es malo y qué puede mejorar.

“Permite que este sea el año en que cambies tu relación con el dinero”, dijo Ashley Lapato, educadora de finanzas personales de YNAB, una aplicación de creación de presupuestos.

Si sientes que el dinero es una tarea, que el tema del dinero es algo vergonzoso, o como si hubieras nacido siendo “malo con el dinero”, es hora de cambiar esa mentalidad, dijo Lapato.

Para ajustar tu enfoque, Lapato recomienda ver las metas monetarias como una oportunidad para imaginar el estilo de vida que deseas en el futuro. Recomienda hacer preguntas como, ”¿Cómo me veo a mis 30? ¿Cómo me veo a mis 40?” y usar el dinero como un medio para llegar allí.

Liz Young Thomas, jefa de Estrategia de Inversiones de SoFi, agregó que es clave que te perdones por los errores pasados para iniciar el nuevo año con motivación.

Antonio José Vielma, de CNBC en Español, nos explica.

Conoce tu “por qué”

Cuando establezcas tus resoluciones financieras para 2025, es importante que determines el “por qué” de cada una, afirmó Matt Watson, CEO de Origin, una aplicación de seguimiento financiero.

“Si puedes vincular la meta financiera con objetivo de vida más grande, estarás mucho más motivado y es más probable que continúes en ese camino”, dijo Watson.

Ya sea que estés ahorrando para comprar una casa, pagar la deuda de tu tarjeta de crédito o tomar unas vacaciones de verano, tener claro el objetivo puede mantenerte motivado. Watson también recomienda usar una herramienta que te ayude a dar seguimiento a tus finanzas, como una aplicación, una hoja de cálculo o un sitio web.

Presupuesta, presupuesta, presupuesta

“Después de tres años de inflación, es probable que tus aumentos salariales aún estén tratando de ponerse al corriente con tus gastos mensuales, lo que hace que te preguntes a dónde va todo el dinero”, dijo Greg McBride, analista financiero en jefe de Bankrate. “Haz ese presupuesto mensual para 2025 y haz el propósito de ajustar tus gastos a él durante todo el año”.

McBride dijo que es posible que necesites hacer ajustes durante el año conforme aumenten ciertos gastos, lo que requeriría recortar en otras áreas.

“Ajusta tus gastos con tus ingresos, y cualquier mes que gastes menos de lo presupuestado, transfiere la diferencia a tu cuenta de ahorros, idealmente, a una cuenta de ahorros de alto rendimiento”, dijo.

Paga tus deudas pendientes

“No es probable que las tasas de interés bajen muy rápido, así que aún tendrás que trabajar duro para pagar las deudas, especialmente las de tarjetas de crédito de alto costo, y hacerlo con urgencia”, dijo McBride.

Comienza por hacer un balance del monto actual de tus deudas en relación con el comienzo del año. Lo deseable es que hayas avanzado de manera constante en pagarlas, pero si has ido en la dirección opuesta, McBride recomienda hacer un plan de juego. Eso incluye buscar ofertas de transferencia de saldo de 0%.

Todos podemos invertir, pero es importante empezar poco a poco. Según expertos en finanzas, hay que hacerlo con cautela para minimizar la posible pérdida de dinero.

Toma el control de la tasa de interés de tu tarjeta de crédito

“Tienes más poder sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito de lo que crees”, señaló Matt Schulz, analista en jefe de crédito de LendingTree. “Ejercer ese poder es uno de los mejores movimientos que puedes hacer en 2025”.

Una tarjeta de crédito con transferencia de saldo de 0% es “una buena arma” en la lucha contra las altas tasas de porcentaje anual de las tarjetas, afirmó. Un préstamo personal con una tasa baja de interés también es una buena opción.

Es posible que simplemente tengas que levantar el teléfono y pedir una tasa de interés más baja. LendingTree encontró que la mayoría de las personas que lo hicieron en 2024 tuvieron éxito, y la reducción promedio fue de más de 6 puntos.

Establece metas realistas y prácticas

Cuando planifiques tus resoluciones financieras, es importante que tengas en cuenta cómo vas a hacer que tus metas sean sostenibles para tu estilo de vida, dijo Alev de Credit Karma.

“Realmente es un maratón, no una carrera corta”, dijo Alev.

Alev recomienda establecer metas realistas y prácticas para facilitar su cumplimiento. Por ejemplo, en lugar de planear ahorrar miles de dólares para fin de año, comienza ahorrando 20 dólares por cada cheque de pago que recibas.

Incluso si tus planes son alcanzables, habrá momentos en que te descarriles. Quizás sea un gasto médico inesperado o un suceso extraordinario en la vida. Cuando ocurran estas situaciones, Alev recomienda tratar de no sentirte derrotado y trabajar para volver al camino sin sentir culpa.

No entierres la cabeza en la arena

“No puedes gestionar lo que no puedes ver, así que establece una resolución de Año Nuevo para verificar tu puntaje de crédito mensualmente en 2025″, dijo Rikard Bandebo, economista en jefe de VantageScore. “Asegúrate de pagar más que el mínimo en tus cuentas de crédito, ya que esa es una de las mejores maneras de mejorar tu puntaje de crédito”.

Bandebo también aconseja a quienes tienen préstamos estudiantiles que hagan todos los pagos a tiempo, ya que los administradores comenzarán a reportar los pagos atrasados a partir de enero, y éstos afectarán el puntaje de crédito de los prestatarios.

Además la empresa Bankrate hizo una encuesta para saber el salario anual que permitiría alcanzar seguridad financiera

Automatiza los ahorros siempre que sea posible

Los cambios automatizados, como aumentar las contribuciones al plan de jubilación, configurar depósitos directos de los cheques de pago en cuentas de ahorro destinadas a ese propósito y organizar transferencias mensuales a una cuenta de ahorro para el retiro y/o cuentas de ahorro universitario, se suman rápidamente, dijo McBride.

Desacelera

Tus metas financieras pueden abarcar más que solo administrar mejor tu dinero; también pueden consistir en mantener tu dinero a salvo de las estafas. Una regla de oro para protegerte de las estafas es “desacelerar”, dijo Johan Gerber, vicepresidente ejecutivo de soluciones de seguridad en Mastercard.

“Tienes que desacelerar y hablar con otras personas si no estás seguro (de si) es una estafa”, dijo Gerber, quien recomienda construir un sistema de rendición de cuentas con la familia para mantenerte seguro a ti y a tus seres queridos.

Los estafadores usan la urgencia para hacer que la gente caiga en sus trucos, así que tomarte tu tiempo para tomar cualquier decisión financiera puede evitar que pierdas dinero.

Enfócate en tu bienestar financiero

Tus metas financieras no siempre tienen que estar arraigadas en una cantidad de dinero; también pueden ser sobre tu bienestar. Las finanzas están profundamente vinculadas con nuestra salud mental, y, para cuidar nuestro dinero, también necesitamos cuidar de nosotros mismos.

“Creo que, ahora más que cualquier otro año, tu bienestar financiero debería ser una resolución”, dijo Alejandra Rojas, experta en finanzas personales y fundadora de The Money Mindset Hub, una plataforma de mentoría para mujeres emprendedoras. “Tu salud mental con el dinero debería ser una resolución”.

Para enfocarte en tu bienestar financiero, puedes establecer una o dos metas centradas en tu relación con el dinero. Por ejemplo, podrías encontrar formas de abordar y resolver un trauma financiero, o establecer una meta para hablar más abiertamente con tus seres queridos sobre el dinero, dijo Rojas.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para publicar información educativa y explicativa con el fin de mejorar la educación financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.