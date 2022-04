Si esperas ganar el premio mayor de Powerball de $ 400 millones del sábado, las probabilidades no están a tu favor.

Ganar el premio mayor, el más grande desde que se reclamaron $632,600,000 en enero, requiere que coincidas los seis números del sorteo. Eso da como resultado una posibilidad de ganar de 1 en 292,201,338.

Afortunadamente, también puedes ganar dinero acertando menos de seis números. La cantidad más baja que puedes ganar es $4.

Aquí hay un vistazo a cómo funcionan los otros pagos:

Premio de $ 1 millón: acierta cinco números (1 en 11,688,054)

Premio de $50,000: acierta cuatro números y el Powerball (1 en 913,129)

Premio de $100: acierta cuatro números (1 en 36,525)

Premio de $100: acierta tres números y el Powerball (1 en 14,494)

Premio de $7: acierta tres números (1 en 580)

Premio de $7: acierta dos números y el Powerball (1 en 701)

Premio de $4: acierta un número y el Powerball (1 en 92)

Premio de $4: Acierta solo la Powerball (1 en 38)

Cada boleto cuesta $ 2, aunque puedes pagar $1 adicional por la opción de Power Play, que multiplica las ganancias que no son premios mayores por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces la cantidad. Una excepción a esto es el premio Power Play por acertar cinco números, ya que siempre se duplica a $2 millones si gana.

Al igual que con todos los juegos de azar, solo debe apostar lo que está dispuesto a perder, ya que es muy poco probable que gane un pago grande.

El sorteo está fijado para el sábado a las 22:59. ET. Si alguien gana, el premio mayor se restablece a $ 20 millones. Si los números no coinciden con un boleto, los fondos del premio mayor se transferirán al próximo sorteo, que sería el lunes a las 10:59 p. m. ET.

Si de alguna manera termina ganando a lo grande, esto es lo que debe hacer con sus ganancias.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mike Winters para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.