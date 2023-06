“Ella era genial”: dos adolescentes arrestados con relación a la muerte de una entrenadora escolar

La policía de Waukegan arrestó a dos adolescentes sospechosos de estar involucrados en el tiroteo en el que murió la joven entrenadora escolar y consejera, Niolis Collazo, el 6 de mayo cuando conducía su auto a las 10:30 p.m, informó el jefe de la policía en un comunicado, Edgardo Navarro.

Luego de semanas de investigación, las autoridades ejecutaron dos órdenes de allanamiento aprobadas por la Fiscalía estatal y en uno de los operativos arrestaron a dos jóvenes sospechosos el jueves 1 de junio, aproximadamente a las 8:00 a.m.

“En un lugar, los detectives localizaron dos pistolas. En la otra ubicación, los detectives ubicaron cuatro pistolas. Se informó que una de estas fue robada en Florida”, según el comunicado de la policía de Waukegan.

Los sospechosos tienen 16 y 17 años, pero serán acusados como adultos, dijo la policía. “Ambos fueron acusados de tres cargos de asesinato en primer grado y cada uno tiene una fianza de $5 millones adjunta a sus órdenes de arresto. Ambos sujetos comparecerán en la corte de fianzas este viernes”, según el comunicado.

TRÁGICA MUERTE DE ENTRENADORA ESCOLAR

Oficiales de policía de Waukegan respondieron a una llamada por informes de disparos en la 10th Street y Lewis Avenue el pasado 6 de mayo, aproximadamente a las 10:36 pm. En el lugar encontraron a dos autos que habían sido alcanzados por las balas.

En uno de los autos viajaba Niolis Collazo, de 23 años y quien trabajaba como entrenadora asistente de voleibol masculino en la Escuela Secundaria Waukegan y consejera de niñas en la Escuela Intermedia Smith. La policía dijo que la joven fue impactada y llevada al Centro Médico Vista East, donde fue declarada muerta.

En el otro auto viajaba un conductor a quien los disparos no le alcanzaron. Los vehículos golpeados viajaban en diferentes direcciones y no estaban relacionados entre sí, según la policía de Waukegan.

La muerte de Collazo afectó no sólo a su familia y amigos, sino también a la comunidad escolar de Waukegan y levantó la voz de la alcaldesa de esa ciudad, Ann Taylor, como ejemplo de la violencia en el área de Chicago.

“Niolis Collazo era querida, una entrenadora apreciada y una mentora para los estudiantes de Waukegan. Si bien nada de lo que podamos hacer aliviará por completo el dolor y la angustia de la familia Collazo durante este tiempo, me complace que el Departamento de Policía de Waukegan y el Fiscal del Estado del Condado de Lake hayan colaborado con éxito en los arrestos que ocurrieron esta mañana. Como alcalde de Waukegan, extiendo mi más sentido pésame a la familia de la Sra. Collazo”, expresó Taylor en un comunicado.

RECUERDAN A ENTRENADORA ESCOLAR

La familia y la comunidad escolar recuerdan a Collazo como una joven ejemplar dedicada a sus alumnos. “Ella era genial, siempre fue un modelo de vida para mí. Siempre pensé que era la mujer más linda del mundo”, dijo Mía Carani, hermana de Collazo.

La hermana de la joven asesinada habló con ella minutos antes del tiroteo. “Ella me llamó a eso de las 10:32 p.m., me estaba diciendo que necesitaba las llaves de la casa. Luego escuché un ruido fuerte y repentino y ella comenzó a gritar. No sabía qué pasaba y luego colgó”, recuerda Carani.

La organización Youth Guidance en donde trabajaba Collazo como consejera, se expresó en un comunicado tras la muerte de la joven en mayo:

“Lamentamos profundamente la pérdida de Niolis Collazo en Orientación Juvenil. Niolis, quien fue consejera de Working On Womanhood (WOW) en Smith Middle School, comenzó su trabajo como parte de WOW Waukegan en febrero de 2023. Además de su trabajo con WOW, fue una entrenadora de voleibol dedicada en Waukegan High School. Su comunidad y todos los que la conocieron extrañarán mucho la sonrisa, la risa, la amabilidad, la calidez, la presencia y el compromiso de Niolis para mejorar la vida de los demás a través de su trabajo con WOW”, escribió Karla Griffith, directora de Marketing y comunicaciones de Youth Guidance.