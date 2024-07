Nuevo “Lightning Lane” pase de Disney: lista de atracciones elegibles y cómo comprarlo

Los nuevos "Lightning Lane" pases de Disney se pusieron oficialmente a la venta ayer, permitiendo a los visitantes de los parques del "lugar más feliz del mundo" saltarse las largas colas.

Los pases, cuyo precio varía en función del parque que elijas y del día que planees visitar, están disponibles para atracciones y experiencias seleccionadas.

Cuando compras tu "Lightning Lane Multipass" para cualquiera de los parques de Walt Disney World, se te pedirá que elijas hasta tres experiencias/atracciones y ventanas de llegada.

Aquí tienes la lista de atracciones y experiencias que puedes seleccionar en cada parque y la lista de pasos que debes seguir para comprar tus pases.

¿Cuáles son las experiencias "multipass" en Magic Kingdom?

Si eliges Magic Kingdom, tendrás la opción de elegir hasta una experiencia de este grupo:

Big Thunder Mountain Railroad

Jungle Cruise

Peter Pan's Flight

Space Mountain

Tiana's Bayou Adventure

Y luego puedes elegir otras 2 experiencias -o las 3- de este grupo:

The Barnstormer

Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin

Dumbo the Flying Elephant

Haunted Mansion

“it’s a small world”

Mad Tea Party

The Magic Carpets of Aladdin

The Many Adventures of Winnie the Pooh

Mickey’s PhilharMagic

Monsters Inc. Laugh Floor

Pirates of the Caribbean

Tomorrowland Speedway

Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid

Dos de las atracciones de Magic Kingdom no están incluidas en el multipass: Seven Dwarfs Mine Train y la atracción futurista TRON Lightcycle / Run que debutó en abril de 2023. Los visitantes pueden comprar un pase aparte para estas atracciones si desean saltarse las colas.

¿Cuáles son las experiencias en Epcot que se puede disfrutar con el Lightning Lane pase?

En Epcot, puedes elegir hasta una experiencia de este grupo:

Frozen Ever After

Remy’s Ratatouille Adventure

Soarin' Around the World

Choose your other 2 experiences—or all 3—from this group:

Disney and Pixar Short Film Festival

Journey into Imagination with Figment

Living with the Land

Mission: SPACE

The Seas with Nemo & Friends

Spaceship Earth

Turtle Talk with Crush

Puedes seleccionar tus otras 2 experiencias -o las 3- de este grupo:

La nueva atracción Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind no está incluida en el pase múltiple, pero los visitantes pueden comprar un pase individual "Lightning Lane" si lo desean.

¿Cuáles son las experiencias en Animal Kingdom?

En el parque temático Disney's Animal Kingdom, puedes elegir hasta 3 de las siguientes experiencias multipase:

DINOSAUR

Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain

Feathered Friends in Flight!

Festival of the Lion King

Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond!

It’s Tough to Be a Bug!

Kali River Rapids

Kilimanjaro Safaris

Naʻvi River Journey

El pase múltiple no se puede utilizar para Avatar Flight of Passage, pero se puede adquirir un pase individual.

¿Cuáles son las experiencias en el parque Hollywood Studios que se puede disfrutar con el Lightning Lane pase?

Puedes seleccionar una experiencia de este grupo:

El tren desbocado de Mickey y Minnie

Halcón Milenario: Smugglers Run

Rock 'n' Roller Coaster con Aerosmith

Slinky Dog Dash

Puedes seleccionar otras 2 experiencias -o las 3- de este grupo:

Alien Swirling Saucers

La Bella y la Bestia en vivo

Disney Junior ¡Juega y Baila!

Por primera vez en la vida: Una celebración de Frozen cantando a coro

Espectacular acrobacia épica de Indiana Jones

Muppet*Vision 3D

Star Tours - Las aventuras continúan

La Torre del Terror™ de Twilight Zone

Toy Story Manía

Los huéspedes de los hoteles Disney Resort y otros hoteles selectos pueden comprar pases hasta 7 días antes de su estancia, y los demás huéspedes pueden comprar pases hasta 3 días antes de su visita al parque.

Para comprar tu pase, tendrás que descargar la aplicación My Disney Experience y seguir los siguientes pasos:

¿Cómo puedes comprar tu "Lightning Lane Multi Pass"?

Una vez dentro de la aplicación debes: