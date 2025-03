Ronald Reagan se está “revolcando en su tumba”: demócratas arremeten contra discurso de Trump

La senadora Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, arremetió contra el presidente Donald Trump luego de su Mensaje a la Nación el martes por la noche, sugiriendo que el presidente Ronald Reagan —cuyo mantra de “paz a través de la fuerza” ha adoptado Trump— estaría horrorizado por su enfoque de la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Después del espectáculo que tuvo lugar en la Oficina Oval la semana pasada, Reagan debe estar revolcándose en su tumba”, dijo Slotkin, refiriéndose a la inesperadamente polémica reunión de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy la semana pasada, en su respuesta al discurso conjunto ante el Congreso.

Slotkin, que se dirigió a la nación desde Wyandotte, Michigan, enmarcó su discurso como un discurso a favor de un gobierno “responsable” en lugar de un liderazgo “imprudente”, argumentando que la agenda de Trump podría significar la ruina económica para el país.

“Si no tiene cuidado, podría llevarnos directamente a una recesión”, advirtió.

"Como niña de la Guerra Fría, estoy agradecida de que estuviera Ronald Reagan (1981-1989) y no Trump en el cargo en la década de los 80. Trump habría perdido la Guerra Fría. Las acciones de Donald Trump sugieren que, en el fondo, no cree que seamos una nación excepcional. Está claro que no cree que debamos liderar el mundo", dijo Slotkin cuando el republicano acabó su discurso ante una sesión conjunta del Congreso, tras casi dos horas.

Slotkin postuló que las políticas de Trump, así como los amplios recortes que le ha encomendado supervisar al multimillonario magnate tecnológico Elon Musk como parte de una iniciativa de eficiencia gubernamental, serían destructivos para la mayoría de los estadounidenses.

“El presidente habló mucho sobre la economía, pero siempre es importante leer la letra pequeña”, dijo. “¿Entonces sus planes realmente ayudan a los estadounidenses a salir adelante? Ni de lejos. El presidente Trump está tratando de ofrecer un regalo sin precedentes a sus amigos multimillonarios.

“Está buscando billones de dólares para pasarles a los más ricos de Estados Unidos y, para lograrlo, les hará pagar en cada aspecto de su vida. Los precios de los alimentos y las viviendas están subiendo, no bajando, y no ha presentado un plan creíble para lidiar con ninguno de esos problemas. Sus aranceles a aliados como Canadá aumentarán los precios de la energía, la madera y los automóviles y comenzarán una guerra comercial que dañará a la industria y a los agricultores”.

Las fuertes críticas a la "pandilla de Musk"

Slotkin también tuvo palabras duras para Musk.

“¿Hay alguien en Estados Unidos que se sienta cómodo con que él y su pandilla de veinteañeros usen sus propios servidores informáticos para revisar sus declaraciones de impuestos, su información médica y sus cuentas bancarias?

“Necesitamos un gobierno más eficiente”, agregó. “¿Quieren reducir el desperdicio? Los ayudaré a hacerlo. Pero el cambio no necesita ser caótico ni hacernos menos seguros”.

Slotkin forma parte del Capitolio desde 2019, ha trabajado en la CIA y formó parte de los gabinetes del expresidente republicano George Bush (2001-2009) y del demócrata Barack Obama (2009-2017).

La demócrata acusó a Trump de creer en "la idea de acercarse a dictadores como Vladimir Putin y dar patadas en los dientes a nuestros amigos, como los canadienses".

"Esa escena en el Despacho Oval no fue solo un mal episodio de telerrealidad, resumía el enfoque de Trump hacia el mundo", señaló en relación al choque que protagonizaron Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca ante la prensa el pasado.

Además, cargó contra Trump por la guerra comercial en la que ha metido a Estados Unidos tras imponer aranceles del 25 % a México y a Canadá y otros del 20 % a China.

"Sus primas y recetas costarán más porque las matemáticas de sus propuestas no funcionan sin ir por la asistencia sanitaria", afirmó al respecto.

"Ucrania está lista para ir a la mesa de negociaciones", dijo Zelenskyy en una carta enviada a Trump.

El martes por la noche, Slotkin advirtió sobre la democracia estadounidense “en riesgo cuando el presidente enfrenta a los estadounidenses entre sí, cuando demoniza a quienes son diferentes y les dice a ciertas personas que no deberían ser incluidas”.

Y terminó su discurso con un llamado a la acción.

“Primero: no se desconecten. Es fácil estar exhausto, pero Estados Unidos los necesita ahora más que nunca”, dijo Slotkin. “Segundo: hagan responsables a sus funcionarios electos, incluyéndome a mí. Observen cómo votan. Vayan a los ayuntamientos y exijan y tomen medidas. Eso es tan estadounidense como el pastel de manzana.

“Tercero: organícense. Elijan solo un tema que les apasione y participen, y el desplazamiento hacia la perdición no cuenta”, agregó. “Únanse a un grupo que se preocupe por su tema y actúen”.