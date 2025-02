Trump reafirma idea de que Canadá se convierta en el estado 51 de EEUU

NUEVA YORK - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su idea de que Canadá "estaría mejor" si se convierte en un estado de EEUU, en una entrevista con Fox que se emitió este domingo.

"Creo que Canadá estaría mucho mejor siendo el estado número 51, porque perdemos $200,000 millones de dólares al año con Canadá y no voy a permitir que eso suceda. Es demasiado", dijo Trump al periodista Bret Baier en una entrevista pregrabada.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

No obstante, el magnate republicano dijo que no le importaría pagar ese dinero si Canadá se convierte en un estado más de Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El viernes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue captado por un micrófono, sin él saberlo, diciendo que las palabras del presidente Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos son "algo real", según informaron los medios locales.

"Sí, lo es", contestó Trump tras ser preguntado si de verdad era algo real, como había indicado Trudeau.

Trump ha mostrado en varias ocasiones antes y después de iniciar su segundo mandato el pasado 20 de enero su interés en convertir Canadá en el 51 estado de EEUU incluso utilizando "la fuerza económica".

Hoy, en una improvisada rueda de prensa que el mandatario dio en el avión presidencial Air Force One, de camino a Nueva Orleans para ver el Super Bowl, Trump dijo que Canadá "no es un país viable" que no gasta lo suficiente en su ejército porque asume que Estados Unidos se ocupará de ellos.

Entérate qué pidió el presidente a cambio.