Dos modelos alegan que una discoteca en Hollywood les negó la entrada por su apariencia física.

La experiencia de las dos mujeres se volvió viral después de que hablaron de su pesadilla y la subieron a sus redes sociales.

“Hola chicos, nos sentimos absolutamente enfermas del estómago, por lo que sucedió anoche”, comentaron las modelos en un video de Tik-Tok, que ya ha sido visto más de 1.3 millones de veces.

“Queremos compartir nuestra historia”, dijeron en el video.

Ella Halikas, una influencer y modelo de la revista Sports Illustrated, contó sobre lo que se suponía sería una noche divertida celebrando el cumpleaños de una amiga en 'The Highlight Room', en Hollywood, con una amiga y su compañera modelo, Alexa Jay, y que se convirtió en una noche de discriminación, contra sus tallas.

“Cuando llegué al frente, levantaron la cuerda y dijeron: ‘esta noche no’”, dijo Alexa en el video quien subió en el video de Tik-Tok

Ella Halikas dijo que le pidió al portero del bar una explicación, pero que también se le negó la entrada.

“Él también me miró y me dijo: ‘¡esta noche no, la próxima!’.

Una respuesta que, dice, ahora está generando un movimiento.

“Cuán poderoso sería si volteáramos lo que usaron contra nosotros y se lo pusiéramos a ellos y ahora es un movimiento y personas de todos los ámbitos de la vida se están presentando, que han pasado por esto", dijo Ella Halikas, modelo de curvas, influencer y oradora.

Miles de otras mujeres han comentado sobre el video de Ella y Alexa y comparten sus historias.

“Tengo tantas historias, ya me cansé de esto, veamos. Quería visitar el bar, pero vi esto, ahora no iré' estoy muy contenta de que estén hablando de esto, porque también me pasó a mí", decía uno de los comentarios.

Un representante de Tao Group Hospitality, que opera 'The Highlight Room', compartió una declaración, que en parte decía:

“El portero de esa noche en particular trabajaba para una empresa de promoción de terceros y lo hemos retirado de la puerta con efecto inmediato. Hicimos varios intentos de resolver el problema directamente con Ella y Alexa e incluso programamos una reunión en cuestión de días para abordar su experiencia que, lamentablemente, cancelaron”.

Ella dice que nunca fue contactada por el grupo, pero que espera que su experiencia negativa sea la última.

“Realmente espero que hagan algunos cambios serios aquí y no solo en ese club, sino en clubes de todo el país y que tengamos leyes vigentes y entrenamiento para estos gorilas y realmente espero ver un cambio”, añadió Ella.