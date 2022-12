Histórico: dos películas influyentes para los latinos ingresan al Registro Nacional de Cine

WASHINGTON DC - La lista de películas latinas incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso creció un poco más el miércoles.

“Cyrano de Bergerac” y “La balada de Gregorio Cortez” se encuentran entre las 25 películas influyentes añadidas al registro este año para su preservación por parte de la Junta Nacional de Preservación de Cine.

Cada año, la junta selecciona 25 películas para agregar al registro en función de sus contribuciones históricas, culturales y estéticas.

La versión de 1950 de “Cyrano de Bergerac”, protagonizada por José Ferrer, fue la primera adaptación cinematográfica estadounidense de la obra francesa del mismo nombre de finales del siglo XIX e hizo que Ferrer se convirtiera en el primer actor hispano que ganó un Oscar como Mejor Actor.

El actor puertorriqueño había interpretado anteriormente el mismo papel en Broadway, lo que le valió un premio Tony al mejor actor en 1946.

También la película "La balada de Gregorio Cortez" de 1982, protagonizada por el actor de origen mexicano Edward James Olmos, se cuenta entre los nuevos 25 filmes que ingresarán en el Registro Nacional del Cine.

"La película tiene ahora más audiencia que cuando la terminamos", dijo Olmos en una entrevista con la Biblioteca. "Esa es realmente la mejor película en la cual he tenido parte en toda mi vida".

"Seleccionadas por su importancia cultural, histórica o estética para preservar el legado cinematográfico de la nación, las nuevas selecciones incluyen una vibrante diversidad de cineastas, como asimismo obras que son hitos en géneros clave y documentales numerosos", indicó la institución.

"La balada de Gregorio Cortez", precisó, es uno de los largometrajes clave del movimiento cinematográfico chicano en la década de 1980.

Olmos "trabajaba como actor, pero no era aún una estrella cuando él y varios amigos, reunidos en lo que vendría a convertirse en el Festival Sundance del Cine, decidieron hacer una película acerca de una historia real en Texas.

La película, financiada con un presupuesto modesto de Public Broadcasting System, cuenta la historia de un campesino mexicano estadounidense a quien en 1901 acusaron falsamente de robar un caballo.

Cortez mató al alguacil que iba a arrestarlo, eludió por más de una semana a un grupo de vigilantes que lo iban a linchar y fue sentenciado a más de una década en prisión.

Otras películas seleccionadas para el registro estadounidense incluyen "Betsy Tells Her Story", "Carrie", "Iron Man", "Hairspray", "The Little Mermaid" y "When Harry Met Sally".

Para la lista completa de películas latinas en el Registro Nacional de Cine, visita NBCNews.com.