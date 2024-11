Plan de deportación masiva de Trump: este sería el drástico impacto en la economía

El presidente electo Donald J. Trump llegó a la Casa Blanca en parte gracias a sus promesas de frenar la inmigración con políticas específicas que van desde el envío de criminales a sus países de origen hasta otras más radicales como las deportaciones masivas.

Durante la campaña, Trump prometió poner fin al Estatus de Protección Temporal que permite a los trabajadores de determinados países venir a trabajar a Estados Unidos. Si dan frutos algunas de las medidas más importantes para combatir la deportación, como la eliminación del TPS, los expertos afirman que habrá efectos dominó en la mayoría de los sectores de la economía, en particular la construcción, la vivienda y la agricultura.

El domingo por la noche, Trump anunció en una publicación en las redes sociales que Tom Homan, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, será el “zar de la frontera” de su gobierno. Homan había dicho en una conferencia conservadora a principios de este año: “Nadie está fuera de la mesa. Si estás aquí ilegalmente, es mejor que estés mirando por encima del hombro”. Prometió “dirigir la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás”.

Los economistas y especialistas laborales están más preocupados por el impacto económico de las políticas que deportarían a los trabajadores que ya están en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados.

Las agencias de empleo estaban siguiendo las elecciones con especial atención.

“La mañana después de las elecciones, nos reunimos como equipo de liderazgo y analizamos qué significa esto para la disponibilidad de talentos”, dijo Jason Leverant, presidente y director de operaciones de AtWork Group, una agencia de contratación de personal nacional basada en franquicias. AtWork ofrece contratación de personal comercial en sectores con una gran presencia de inmigrantes, como almacenes, industria y agricultura en 39 estados.

Los trabajadores –el “talento” en la jerga de la industria– ya escasean. Si bien lo peor de la crisis laboral provocada por el auge económico posterior a la COVID-19 ya pasó y la oferta y la demanda de mano de obra volvieron a equilibrarse en los últimos meses, la cantidad de trabajadores disponibles para cubrir puestos de trabajo en toda la economía estadounidense sigue siendo un dato que se sigue de cerca. Las deportaciones masivas exacerbarían este problema económico, dicen los empleadores y los economistas.

“Si las políticas de inmigración propuestas se hacen realidad, podría haber un impacto significativo”, dijo Leverant, señalando estimaciones de que un programa de deportación masiva podría dejar hasta un millón de vacantes laborales potenciales difíciles de cubrir.

CUÁNTOS INDOCUMENTADOS TRABAJAN EN EEUU

Existen diversas estadísticas sobre la población inmigrante indocumentada en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, de tendencia izquierdista, cifra la cifra en unos 11.3 millones, de los cuales 7 millones trabajan. El Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de la expansión de la inmigración, citando datos de una encuesta sobre la comunidad estadounidense, también cifra la cantidad de personas indocumentadas en Estados Unidos en unos 11 millones. El Centro de Investigaciones Pew, un organismo no partidista, sitúa la cifra en cerca de 8 millones de personas.

“Hay millones, muchos millones de indocumentados que trabajan en el sector; no tenemos a los estadounidenses para hacer el trabajo”, dijo Chad Prinkey, director ejecutivo de Well Built Construction Consulting, que trabaja con empresas de construcción. “Necesitamos a estos trabajadores; lo que todos queremos es que estén documentados; queremos saber quiénes son, dónde están y asegurarnos de que pagan impuestos; no queremos que se vayan”.

Leverant dice que aún se está determinando cómo se cubrirían los empleos perdidos por una deportación masiva.

″¿Atraemos talento de un área a otra, pero luego alguien más lo pierde?”, dijo Leverant. “Esto es bastante significativo y tenemos que estar a la vanguardia”.

Según el presidente electo, Homan estará a cargo de la deportación de extranjeros ilegales.

Leverant dice que no le preocupa perder a ninguno de los 20,000 trabajadores que AtWork envía a varios lugares porque el estado de los documentos se controla rigurosamente, pero si otras empresas pierden trabajadores, tendrán que recurrir aún más a agencias de personal como AtWork para conseguir talentos que ya escasean. Y la oferta y la demanda dictan los salarios de los trabajadores, que se verán obligados a subir. Y eso tendrá repercusiones en toda la cadena de suministro, hasta llegar al supermercado o a la tienda de artículos deportivos.

“Ahora estamos jugando a largo plazo, el dolor se sentirá y veremos escasez, desaceleraciones y retrasos en todos los frentes”, dijo.

Entre las posibles consecuencias de una oferta limitada de mano de obra se encuentran que los productos no lleguen al mercado porque no hay suficientes trabajadores para distribuirlos o que se retrasen los proyectos de construcción.

PUEDE HABER UN EFECTO DOMINÓ EN LA ECONOMÍA

También existe preocupación sobre cómo una política de inmigración más estricta podría afectar negativamente a los trabajadores calificados.

“Esto no es sólo cuestión de mano de obra poco calificada; esto tiene un efecto dominó en los trabajadores tecnológicos e ingenieros. Tampoco tenemos allí suficiente talento calificado para cubrir esos puestos”, dijo Leverant, añadiendo que no prevé que se detenga y deporte a médicos y científicos, pero las restricciones a las visas H-1B y un ambiente generalmente más hostil podrían disuadir a los talentos de venir.

Janeesa Hollingshead, directora de expansión de Uber Works, una división de dotación de personal a pedido de la empresa de viajes compartidos, coincide en que la tecnología se verá afectada, si el pasado es un prólogo.

“La industria tecnológica depende en gran medida de los inmigrantes para cubrir funciones cruciales y altamente técnicas”, dijo Hollingshead, recordando que Uber informó a todos los trabajadores tecnológicos con visas H-1B durante la primera presidencia de Trump que si iban a sus países de origen de vacaciones, es posible que no pudieran regresar.

Según el Consejo Americano de Inmigración, durante el primer gobierno de Trump, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos rechazaron un porcentaje mayor de peticiones H-1B que en los cuatro años anteriores, pero muchas de las negaciones fueron revocadas, lo que llevó a un nivel más bajo de negaciones en el año fiscal 2020, 13%, frente al 24% en 2018. Los años fiscales 2021 y 2022 tuvieron las tasas de denegación más bajas jamás registradas.

Hollingshead dice que las empresas tecnológicas en Estados Unidos se verán obligadas a encontrar talento tecnológico entre grupos de personas que actualmente están desatendidos y que ya se encuentran en el país.

“Las empresas estadounidenses tendrán que descubrir cómo hacer esto o enfrentarse a una escasez de mano de obra aún más grave”, afirma Hollingshead.

En su mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, justo antes de las elecciones, Trump dijo: “El primer día lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos para expulsar a los criminales”.

“No consideraría su proceso de deportación masiva como retórica. Tenemos que asumir que dice lo que piensa”, según David Leopold, presidente del grupo de práctica de inmigración del bufete de abogados UB Greensfelder.

Aun así, a pesar del impacto que podría tener en el mercado laboral, en la práctica, las deportaciones masivas podrían ser difíciles de llevar a cabo.

“Es muy costoso deportar a 11 millones de personas”, dijo Leopold, prediciendo que Trump utilizará al ICE y a las agencias federales, pero también se apoyará en las fuerzas del orden locales para detener a los inmigrantes.

En una entrevista telefónica con Kristen Welker de NBC News poco después de los resultados electorales, Trump invocó la retórica más oscura sobre los inmigrantes que tuvo éxito durante la campaña, al tiempo que dijo que no se opone a que la gente venga al país; de hecho, dijo que se necesitará más gente si la estrategia de su gobierno de exigir a las empresas que establezcan operaciones dentro de Estados Unidos tiene éxito. “Queremos que la gente venga”, dijo Trump. “Vamos a tener muchas empresas que vienen a nuestro país. Quieren venir a nuestro país... Queremos que empresas, fábricas, plantas y fábricas de automóviles vengan a nuestro país, y vendrán. Y por lo tanto necesitamos gente, pero queremos gente que no esté necesariamente en la cárcel porque asesinaron a siete personas”.

El Consejo Americano de Inmigración estima que en una operación de deportación masiva a largo plazo dirigida a un millón de personas por año —lo que según dice refleja “propuestas más conservadoras” hechas por los defensores de la deportación masiva”— el costo promediaría $88,000 millones anuales, para un costo total de $967.9 mil millones en el transcurso de más de una década.

En su entrevista con NBC News, Trump desestimó las preocupaciones sobre el costo. “No es una cuestión de precio”, dijo. “No tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países y ahora van a regresar a esos países porque no se quedan aquí... no hay precio”, dijo Trump.

Leopold dice que dependiendo de la severidad del plan, los cambios podrían llegar a los consumidores en forma de aumento de precios, problemas de suministro y acceso restringido a bienes y servicios.

IMPACTOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA

Nan Wu, director de investigación del Consejo Americano de Inmigración, hace eco de las preocupaciones de otros al predecir problemas para los consumidores si las deportaciones aumentan bajo el gobierno de Trump.

“La deportación masiva exacerbaría la actual escasez de mano de obra en Estados Unidos, especialmente en industrias que dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes indocumentados”, dijo Wu, citando la investigación de AIC que muestra que la industria de la construcción perdería uno de cada ocho trabajadores, y citando la investigación de AIC de que el 14% de los trabajadores de la construcción en los Estados Unidos son indocumentados.

“El despido de tantos trabajadores en un corto período de tiempo aumentaría los costos de construcción y provocaría retrasos en la construcción de nuevas viviendas, haciendo que la vivienda sea aún menos asequible en muchas partes del país”, dijo Wu.

Lo mismo, dice, se aplica a la industria agrícola, que también vería una pérdida de uno de cada ocho trabajadores.

“Si analizamos las ocupaciones específicas, aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores agrícolas, clasificadores y clasificadores agrícolas son trabajadores indocumentados. La pérdida de los trabajadores agrícolas que cultivan, recogen y envasan nuestros alimentos perjudicaría la producción alimentaria nacional y aumentaría los precios de los alimentos”, dijo Wu.

Las cifras del USDA estiman que el número de trabajadores agrícolas indocumentados fue del 41% en 2018, el año más reciente del que hay cifras disponibles, y California tiene el número más alto.

La AIC estima que el PIB de Estados Unidos se reduciría entre $1.1 billones y $1.7 billones.

El grupo de expertos conservador American Compass aboga por una “política de inmigración basada en las habilidades” que, según afirma, requeriría “una aplicación rigurosa de las leyes de inmigración que impida que la gente trabaje ilegalmente. Dicha aplicación tendrá que abordar de forma prospectiva el flujo futuro de inmigrantes, así como hacer frente a los millones de trabajadores ilegales que ya se encuentran aquí”, afirmó en un informe de políticas.

Entre sus prioridades políticas se encuentran el uso obligatorio del sistema E-Verify por parte de todos los empleadores, junto con severas sanciones penales para las violaciones repetidas o intencionales; permisos de trabajo de corto plazo disponibles para inmigrantes ilegales que ya han estado en el país durante un período significativo de tiempo, pero con el establecimiento de un cronograma para cuando deben abandonar el país basado en el tiempo que ya han estado residiendo en él; y para aquellos que han residido en EE. UU. durante más tiempo, la capacidad de obtener un estatus legal permanente después de pagar una multa sustancial.

Homan dijo en una reciente entrevista en el programa “60 Minutes” que se reanudarán las “operaciones de control en los lugares de trabajo” (rechazó el uso de la palabra “redadas”). “Va a ser necesario”, dijo, aunque agregó que las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional son las primeras prioridades.

Prinkey afirma que el impacto de un programa de deportación masiva sería dramático. “Uno de los problemas naturales con los trabajadores indocumentados es que no sabemos cuántos están aquí porque son indocumentados. No es algo sencillo. Apuesto a que la mitad o más de los trabajadores indocumentados en regiones geográficas específicas son indocumentados”, afirmó.

“Si se construye una planta nuclear o una universidad, es posible que haya muy pocos trabajadores indocumentados porque hay un nivel de supervisión mucho mayor”, dijo Prinkey. “Esos son sectores que se encogerán de hombros y seguirán adelante”. Esperaba que lo mismo sucediera con los trabajadores sindicalizados.

Pero habrá grandes impactos en la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, según Prinkey, sectores del mercado inmobiliario que cree que podrían quedar “paralizados”.

“Habrá demoras increíbles; un proyecto promedio de 18 meses podría tardar cinco años en completarse porque hay muy pocos cadáveres”, dijo Prinkey. “Será menos devastador en Boston que en Austin; en Austin, se paralizarían todos los proyectos”, agregó.

A pesar de las sombrías previsiones, Prinkey no cree que se vaya a producir una deportación masiva. “Donald Trump es un promotor inmobiliario; entiende lo que está pasando. Una deportación masiva no es posible sin un impacto económico devastador”, afirmó.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kevin Williams para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.