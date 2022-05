A sillazo limpio: dueños de joyería defienden su tienda de ladrones

El caos estalló dentro de una joyería del sur de California cuando tres personas irrumpieron y destrozaron los mostradores con las prendas mientras los empleados arrojaban sillas y otros artículos a los ladrones.

El robo relámpago a la joyería David's Jewelers, en el centro de El Monte, fue captado por una cámara de seguridad el martes, alrededor de la 1:00 p.m. El video mostró que los ladrones entraron corriendo a la tienda y usaron lo que parecían ser martillos para romper los joyeros de vidrio.

Segundos después, los empleados arrojaron al menos dos sillas, un bote de basura, una calculadora y otros artículos de detrás de los joyeros.

El dueño de la tienda fue golpeado en el ojo con un martillo, según un informe policial. Su esposa sufrió un diente roto cuando recibió un golpe en la boca.

Los ladrones sacaron bandejas de joyas de los estuches y huyeron de la escena, pero no antes de una breve pelea fuera de la tienda.

No se reportaron arrestos el miércoles.

La tienda pidió ayuda para encontrar a los atacantes en una publicación de Facebook que incluye el video de la cámara de seguridad. La publicación muestra fotos de la camioneta negra de cuatro puertas de los ladrones.

