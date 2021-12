Este es “Hoss”, una gran bola de pelo humano para marcar el 2022

Orlando.- "Hoss", una bola de pelo humano de más de 225 libras de peso, es el inusual objeto escogido por el museo de rarezas Ripley's Believe It or Not! de Orlando para marcar el fin del año 2021 y la llegada del 2022.

La bola, hecha con pelo de todos los colores donado por miles de personas y merecedora de un récord Guinness, será bajada de manera controlada desde el tejado del museo en los últimos cinco minutos del 2021 para marcar el paso del viejo al nuevo año, informó Ripley's Believe It or Not! en sus redes sociales.

El descenso de "Hoss", al que se le ha dado una apariencia humana con grandes ojos, orejas, piernas y brazos y un sombrero, será transmitido por Facebook el 31 de diciembre a las 11:55 pm hora del este de Estados Unidos.

La organización Ripley's Believe It or Not!, surgida a partir de una tira cómica y conocida en español como Aunque usted no lo crea, cuenta con museos en diez países para presentar una colección de objetos únicos y extraños provenientes de todo el mundo.

"Hoss" es una idea original del peluquero de Ohio Steve Warden, quien comenzó hace ocho años a usar el pelo cortado a sus clientes para formarla. En 2019 llegó a las 100 libras de peso.

Desde entonces la bola fue tomando más volumen, sobre todo desde el reto lanzado por Ripley en noviembre a beneficio de una organización que ayuda a familias de niños con enfermedades graves a disfrutar gratuitamente de unos días de descanso en Florida.

Durante una popular feria de la industria de las atracciones y el entretenimiento celebrada el mes pasado en el Centro de Convenciones del condado Orange, al que pertenece Orlando, se logró superar con creces las 167 libras de la que hasta entonces era considerada la bola de pelo humano más grande del mundo según el libro Guinness.

Ripley ofreció entregar una cantidad a Give Kids The World Village por cada aportación de pelo para Hoss en la feria o en los locales de la cadena de barberías Floyd's 99.

El reto estaba dirigido especialmente a los hombres, a los que se pidió que se dejaran crecer la barba durante casi un mes para luego afeitársela y engordar a "Hoss".

Jim Pattison Jr., presidente de Ripley's Believe It or Not!, que había prometido no cortarse la barba hasta que todos los locales de la empresa en el mundo volvieran a abrir tras la pandemia, se afeitó y entregó su pelo para "Hoss" durante la feria.

Antes del reto "Hoss" tenía una altura de 3 pies y un diámetro de 9 pies, según la información suministrada por Ripley's.