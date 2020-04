“Están hasta el tope”: médico de NY cuenta su experiencia en hospitales del área

El Dr. Calvin Sun ha trabajado 18 turnos en más de una docena de salas de emergencias en la ciudad de Nueva York en los últimos 21 días, y ha estado documentando todo en Instagram.

Sun labora como doctor de emergencias independiente, lo que significa que completa turnos en cualquier sala de emergencias cuando es llamado por ausencia de otros médicos, generalmente alrededor de 10 veces al mes. Pero debido al rápido aumento en los casos de COVID-19 y la ciudad de Nueva York convirtiéndose en el epicentro del brote en los Estados Unidos, ahora su teléfono suena más y él dado respuesta a cada llamada.

"Como médico independiente, puedo elegir cuando y donde quiera trabajar, pero en un escenario de guerra como este, es un llamado. Tengo que ir", dijo Sun a MSNBC el lunes.

Después de ver el interior de muchas habitaciones de hospital en la ciudad, el médico observó que no hay hospitales más o menos ocupados que otros. "Están todos a tope. Todos necesitan ayuda", dijo.

Cuando se le preguntó sobre el equipo de protección personal para los trabajadores de la salud, Sun dijo que todos los hospitales en los que ha trabajado se están agotando. "Es como si te pidieran que corras desnudo a un edificio en llamas", dijo.

La semana pasada, Sun dice que ha estado usando equipos de protección donados.

"[Mi] careta ahora tiene dos semanas. Se supone que debe cambiarse entre pacientes", dijo. "Lo estoy lavando con agua y jabón. La pintura comenzó a lavarse".

"No tengo otra opción", agregó. "Prefiero tener algo físico, una barrera física, a nada en absoluto".

Sun también señaló que ha trabajado en todo el mundo, pero lo que está viendo en medio de la pandemia de coronavirus es la situación más grave en la que ha estado. Solo en la ciudad de Nueva York, más de 1,000 personas han muerto por COVID-19.

"Este no sería el país en el que esperarías estar haciendo esto", explicó. "He trabajado en países en desarrollo donde no tuvimos que lidiar con esto".

Una nueva investigación de Columbia a partir del 29 de marzo proyecta un aumento "medio" para comenzar a abrumar la capacidad hospitalaria en Westchester en 12 días y Manhattan en 20 días.

"He tratado a mis propios colegas, personal de enfermería, los puse en máquinas de respiración, los intubé. Es muy triste ver que podríamos haber evitado todo esto si hubiéramos estado adecuadamente protegidos desde el primer día", dijo Sun.

También expresó su preocupación de que el sistema hospitalario de la ciudad se derrumbará dentro de una o dos semanas a menos que algo cambie, al describir las camillas alineadas como Tetris y las salas de espera del hospital como latas de sardinas.

"Estoy viendo camillas EMS alineadas, esperando hasta 5 horas para ser evaluadas", dijo Sun.

FDNY ha informado que las llamadas al 911 alcanzaron un máximo histórico en la ciudad de Nueva York, y Sun hace eco a la llamada del departamento, pidiendo a los residentes que solo soliciten ayuda si hay una emergencia real. Si siente que realmente va a morir o perder una extremidad, es cuando debe llamar al 911, dijo Sun.