Policía: exalumno regresa a su alma mater y asesina a tiros a dos oficiales del campus

RICHMOND, Virginia — Un exalumno de una universidad privada en Virginia fue procesado el miércoles por cargos de asesinato, un día después de que las autoridades dicen que regresó a su alma mater y mató a tiros a dos oficiales del campus.

La policía identificó al atacante en el tiroteo del martes en Bridgewater College como Alexander Wyatt Campbell, de 27 años. Una portavoz de la pequeña escuela de artes liberales a unas 125 millas al noroeste de Richmond dijo que Campbell fue estudiante allí desde 2013 hasta 2017.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Campbell hizo su primera aparición en la corte el miércoles en la Corte General de Distrito de Harrisonburg/Rockingham.

WWBT-TV informó que Campbell apareció por videoconferencia para su lectura de cargos y parecía estar inmovilizado en una silla. Gene Hart, un abogado designado por el juez, pidió que Campbell se sometiera a una evaluación de salud mental. Hart se negó a comentar después de la audiencia.

La madre de Campbell, Cheryl Campbell, le dijo al Richmond Times-Dispatch que su hijo necesitaba ayuda.

“Mi hijo tiene una enfermedad mental e hizo algo que no pude controlar y nadie pudo venir a ayudarlo”, dijo Campbell en una entrevista con el periódico el miércoles. “Lamento lo que ha sucedido. No pude evitarlo”.

En entrevista con Noticias Telemundo, la vicepresidenta también habló sobre las tensiones con Rusia y la futura vacante para la Corte Suprema.

“Este es un momento muy difícil para Wyatt y su familia y para las familias a las que ha afectado”, dijo entre lágrimas. “No se trata de control de armas. No lo es. … Se trata de enfermedades mentales y de cómo no tenemos control sobre eso, tal como está la sociedad en este momento. No puedo ayudar a mi hijo”.

El presidente de la escuela, David W. Bushman, identificó a los oficiales asesinados como el oficial de policía del campus John Painter, de 55 años, y el oficial de seguridad del campus J.J. Jefferson, de 48 años. Dijo que el campus estaba de luto por la pérdida de los oficiales conocidos y queridos. En un comunicado, Bushman dijo que los dos eran conocidos como “el dúo dinámico” y que Painter fue el padrino de la boda de Jefferson este año.

La policía estatal de Virginia dijo que el tiroteo ocurrió poco después de que los oficiales del campus respondieran a los informes de un hombre sospechoso en el campus alrededor de la 1:20 p.m. del martes. La portavoz Corinne Geller dijo que después de una breve interacción, el hombre abrió fuego contra los oficiales, les disparó y huyó a pie. Los dos agentes fallecieron en el lugar.

Los oficiales de las agencias policiales estatales y locales se unieron a la búsqueda y encontraron al sospechoso fuera del campus. Se había metido en un río y fue detenido en una isla en el río, dijo la policía estatal. La policía dijo que se recuperaron múltiples armas como evidencia tanto dentro como fuera del campus.