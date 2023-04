Los expertos están preocupados por infección que se propaga por el cambio climático

Una infección fúngica peligrosa y potencialmente mortal se está propagando rápidamente, y los investigadores dicen que nuestro clima cambiante es en parte el culpable.

Esos expertos no están preocupados por un apocalipsis como el que se ve en "The Last of Us" de HBO, pero hay motivos para preocuparse.

Es posible que haya visto algunos de los titulares, ya que los CDC advierten sobre una infección fúngica mortal que se propaga a un ritmo alarmante.

"La razón por la que esto es preocupante es porque se trata de un hongo relativamente nuevo", dijo el Dr. Arturo Casadevall, profesor de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Ha estado estudiando las infecciones fúngicas durante tres décadas.

"Y una vez que llega a un hospital, a un hogar de ancianos o a un centro de atención médica, es difícil de erradicar".

El hongo se llama Candida Auris y es un hongo resistente a los medicamentos que se ha informado en más de la mitad de los estados de EEUU, incluidos Maryland y Virginia.

Casadevall dice que C. Auris generalmente no es dañino para las personas sanas con sistemas inmunológicos fuertes. Pero puede ser grave, incluso mortal, entre las personas inmunocomprometidas.

“Este es un hongo que causa enfermedades principalmente en individuos debilitados que están hospitalizados o institucionalizados de alguna manera”, dijo Casadevall. "La mayoría de las personas saludables con sistemas inmunológicos y sin problemas médicos realmente no tienen que preocuparse por la Candida Auris".

A pesar de los brotes en algunos hospitales y centros de salud, los científicos dicen que la situación no es como el apocalipsis zombie en "The Last of Us".

"The Last of Us' es ficción", dijo Casadevall. “Es divertido verlo. Pero actualmente, un organismo como ese no existe. Cuando los reporteros me preguntan, '¿Es esto posible?' Mi respuesta siempre es improbable, pero no imposible".

En Maryland, el brote cobró la vida de un hombre en el 2021. María Fernanda Sierra tiene recomendaciones para evitar una infección de este tipo.

Eso es porque las infecciones fúngicas continúan evolucionando y adaptándose, gracias al cambio climático.



"Con el cambio climático y el calentamiento global, algunos de los hongos se adaptarán a temperaturas más altas", dijo Casadevall. "Y yo y algunos de mis colegas hemos propuesto que Candida Auris es el primer ejemplo de eso".

Él dice que los científicos saben desde hace mucho tiempo sobre los impactos de este hongo en las ranas y los murciélagos. Pero ahora que los humanos se ven afectados, debemos ser más conscientes.

Esa conciencia implica educar a las personas sobre los síntomas, educar a los hospitales sobre el control de infecciones y educar a los investigadores para que puedan desarrollar opciones de tratamiento, dijo Casadevall.

“No está sucediendo como el COVID-19 que irrumpió en nuestra conciencia de repente”, dijo. "Está sucediendo gradualmente. Y es por eso que la vigilancia, la investigación y la conciencia son la forma de protegerse en el futuro".

Según Casadevall, el hongo puede vivir en las superficies y en la piel de una persona, infectando el torrente sanguíneo, el corazón o el cerebro.

Los síntomas pueden variar mucho según el tipo de infección, pero la fiebre y los escalofríos son los más comunes, informó CNBC a fines de marzo. Las personas con sistemas inmunitarios débiles, que tienen diabetes, que toman muchos antibióticos o que usan tubos de respiración, tubos de alimentación y catéteres tienen más probabilidades de verse afectadas.

Al correr la voz, los hospitales y hogares de ancianos pueden tener medidas para desinfectar las áreas contaminadas y tratar a los enfermos. El CDC también está trabajando para encontrar mejores tratamientos.

Ya hay medicamentos antimicóticos que funcionan, dijo Casadevall, y una vez que alguien recibe tratamiento y se recupera, está curado.

El hongo, llamado Candida auris, fue reportado por primera vez en los Estados Unidos en 2016.