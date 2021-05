Extrañas luces en el cielo: explican qué podría haberlas causado

TEXAS - Una situación inusual se registró la noche del jueves en el norte de nuestro estado.

Se trata de una extraña línea de luces que cruzó por el cielo y que se vio en múltiples ciudades.

Residentes en zonas como Fort Worth, Ennis, Palo Pinto, y Carrollton llamaron a la sala de redacción de Telemundo 39 para reportar que ellos también presenciaron dichas luces que iban a una gran velocidad y en línea.

El video captado arriba de esta nota fue captado por cámaras de Telemundo 39 entre Kilpatrick Avenue y Bryant Irvin Rd en Fort Worth.

En días previos, usuarios en las redes sociales dijeron ver las mismas luces en zonas como Arizona, Las Vegas y California.

Sin embargo, para dicho evento, el Servicio Nacional de Meteorología en Seattle informó que el lanzamiento de un cohete de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida es la causa probable del fenómeno.

De acuerdo con el sitio de SpaceX, Starlink es la constelación de satélites de comunicación por internet.

La constelación está diseñada para brindar un servicio de internet rápido a lugares donde el internet terrestre no es confiable, no está disponible o es costoso. Starlink 24, que podría ser una de las causas de las luces de esta noche en el norte de Texas, lanzó 60 satélites.

Un evento similar se observó en Fort Worth en enero de 2020, pero en ese entonces se explicó que la situación estaría relacionada con un ensayo de drones.

“Unos decían que ‘preséntame a su líder’ o ‘todavía no me lleven, todavía me falta tomarme mi cerveza’”, dice Roxanne Quiroz, quien también vio las luces en el cielo.