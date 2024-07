¿Cómo pudo un hombre armado abrir fuego en mitin de Trump? “Una falla de seguridad fundamental”

¿Cómo es posible que un hombre armado, a la vista de algunos espectadores, haya abierto fuego contra un expresidente en un acto de campaña protegido por las fuerzas del orden federales y locales?

Esa es la aterradora pregunta sin respuesta que enfrenta el país, y los funcionarios de seguridad, después de que Donald Trump dijera que sufrió una herida en la oreja derecha mientras hablaba en un campo en Butler, Pensilvania, y abandonó el escenario con la cabeza ensangrentada.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El personal del Servicio Secreto disparó y mató al pistolero, identificado como Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania, inmediatamente después de que abrió fuego, dijo el FBI. Un espectador murió y otros dos resultaron heridos, pero no quedó claro de inmediato quién les disparó.

El intento de asesinato, en el que Crooks disparó varias veces al escenario desde un tejado fuera del perímetro de seguridad del recinto, parecía ser el resultado de un grave error, tal vez el mayor desde que el presidente Ronald Reagan recibió un disparo y resultó herido en el exterior de un hotel de Washington en 1981.

Los expertos en seguridad dijeron que era difícil, y tal vez imposible, eliminar todas las amenazas, en particular con armas de largo alcance y eventos al aire libre.

Pero algunos dijeron que las precauciones de rutina deberían haber impedido que el tirador llegara al tejado cercano.

Video con teléfono celular de un cuerpo en el techo de un edificio cerca del mitin de Donald Trump en Pensilvania, posiblemente el del pistolero.

Steve Nottingham, un ex comandante del SWAT en Long Beach, California, calificó el tiroteo del sábado como "una falla fundamental de seguridad".

Ha trabajado en los detalles de seguridad de los líderes mundiales que visitan el lugar, incluidos los presidentes, y ahora capacita a los oficiales sobre cómo responder a incidentes críticos. Señaló las probables fallas en la exploración previa al evento y el monitoreo en tiempo real de los lugares desde los que un pistolero podría disparar.

Jim Cavanaugh, un agente especial retirado a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que ha estado en los detalles del Servicio Secreto, dijo que le sorprendió que el tirador pudiera ocupar una posición elevada dentro del alcance del rifle del lugar de la manifestación.

"Siempre que he estado con ellos, todos los terrenos altos están ocupados por ellos o por la policía SWAT local", dijo Cavanaugh. "No se permite a nadie caminar sobre los tejados. Ellos controlan los terrenos altos".

Dijo que un rifle de alta potencia como un AR-15 puede alcanzar objetivos a 200 yardas de distancia. Trump estaba a unos 148 metros del tejado donde se encontró muerto al pistolero, según descubrió NBC News, basándose en un análisis de imágenes de Google Earth.

El teniente coronel de la policía estatal de Pensilvania, George Bivens, defendió al Servicio Secreto en una conferencia de prensa después del tiroteo.

“Es increíblemente difícil tener un lugar abierto al público y asegurarlo contra cualquier posible amenaza contra un atacante muy decidido”, dijo Bivens. “Es una tarea enorme”.

“La investigación realmente nos dará la oportunidad de echar un vistazo a dónde se produjeron los fallos y qué se puede hacer mejor en el futuro”, agregó.

El Servicio Secreto no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presunto pistolero estaba en un tejado cerca de donde habló Trump

El FBI está liderando la investigación, incluidos los miembros de su equipo de respuesta a crisis y los técnicos de respuesta a pruebas, dijo en un comunicado el sábado por la noche.

El mes pasado, cuando la campaña presidencial se estaba calentando, el Servicio Secreto dijo que estaba aumentando el tamaño del equipo asignado a Trump. La protección se reforzó "para garantizar el más alto nivel de seguridad no solo para los lugares de los eventos, sino también para los viajes entre los mismos", dijo en ese momento el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

Kevin Rojek, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Pittsburgh, dijo en una conferencia de prensa que las fuerzas del orden no estaban al tanto de la presencia del hombre en el tejado hasta que empezó a disparar.

“Es sorprendente”, admitió Rojek cuando un periodista lo presionó sobre el número de tiros que el pistolero logró disparar.

Refirió las preguntas sobre las precauciones de seguridad previas al Servicio Secreto.

En la primera fila de la manifestación, los asistentes oyeron una serie de estallidos y vieron a agentes del Servicio Secreto saltar al escenario. Una de las personas, que se identificó como Erin, dijo a NBC News que vio sangre en la oreja de Trump. No temió por su propia seguridad, dijo. “Solo estábamos preocupados por él”, dijo, refiriéndose a Trump.

Trump dijo en una publicación en Truth Social un par de horas después que una bala “perforó la parte superior de mi oreja derecha”.

“Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos e inmediatamente sentí que la bala atravesaba la piel”, escribió Trump. “Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo”.

La ex agente del Servicio Secreto Evy Poumpouras dijo que es imposible eliminar todas las amenazas potenciales en una situación como la del sábado.

Los mítines al aire libre plantean enormes desafíos de seguridad dada la disponibilidad de armas de alta potencia, dijo Poumpouras.

“Alguien puede estar a la distancia y atacar realmente a su objetivo desde una gran distancia, y hay armas que permiten hacer esto”, dijo Poumpouras, quien protegió a varios presidentes, incluidos Barack Obama y George W. Bush, durante sus 12 años en el Servicio Secreto.

“Digamos que se atrinchera toda esta área. Tienes los magnetómetros; tienes el elemento táctico. Todo está cerrado y hermético. ¿Cómo aseguras ese perímetro exterior? ¿Hasta dónde llegas? ¿Y puedes cubrirlo todo? Eso es un problema”.

Agregó: “Incluso si alguien está en una posición elevada o no, ¿cómo aseguras todas esas posiciones elevadas cuando tienes armas con capacidades que pueden disparar a largas distancias? Esto es a lo que te enfrentas”.

Jillian Snider, una agente de policía retirada de la ciudad de Nueva York que solía ser enviada a eventos políticos, dijo que es habitual que las fuerzas del orden realicen una comprobación del perímetro que se extiende unos cientos de metros antes de un evento de este tipo.

"Eso no significa que alguien no pueda llegar a escondidas a una de esas posiciones después, especialmente si se trata de alguien que había hecho algún tipo de planificación previa", dijo Snider, profesora adjunta en el John Jay College of Criminal Justice. "Hay muchos lugares en esa zona para esconderse, y no se pueden controlar todas las posiciones posibles".

"Alguien que está tan motivado para hacer algo así encontrará una manera de intentar hacer el trabajo", agregó.