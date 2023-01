Familia de niña atacada por un perro en visita a refugio de animales recibirá compensación

MIAMI, Florida - Un jurado concedió una indemnización de $103,309.50 a la familia de una niña que fue atacada por un perro mientras visitaba un refugio de animales en el condado Broward en noviembre de 2018.

La familia estaba pidiendo más de $250,000 por daños y sufrimiento causado por este suceso.

La niña, que tenía 6 años en el momento del ataque, ahora tiene 11 años y se sentó en el tribunal este jueves 19 de enero.

“Ese día estaba llorando y me dolía mucho. Estaba sangrando y estaba muy asustada y agarraba a mi mamá. Hoy me siento muy incómoda por la cicatriz ya que me recuerda de ese día”, dijo la menor.

El día del incidente, la niña estaba en el establecimiento del condado con su madre con la esperanza de adoptar un perro y, según dicen sus abogados, de repente, uno de perros del lugar se tornó agresivo y la mordió en el antebrazo.

En un video de vigilancia se ve a la familia al final del pasillo, el perro va pasando y luego en un instante, se ve cómo ataca a la menor.

Una empleada del refugio tuvo que venir a quitarle la boca del animal del brazo y la madre sacó a su hija del área rápidamente.

La niña se recuperó físicamente, pero cuatro años después, su familia explica que ha sido un proceso traumático para ella.

Loudrige Gilbert, madre de la niña, explicó parte del proceso que vivió: “después de ser mordida por el perro, noté una niña diferente, en las noches se despertaba con pesadillas y me decía que tenía sueños del incidente que ocurrió”.

En los argumentos finales, la defensa del condado dijo que sí creían que debían pagar una suma monetaria pero que no creían que sobrepasaría los $28,000.