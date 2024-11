Trump nombra a colaboradores y aliados para formar su nuevo gobierno

El presidente electo Donald Trump ha comenzando a nombrar a quienes ocuparán algunos de los puestos clave de su gabinete durante su segundo mandato, enfocándose hasta el momento en algunos de sus principales colaboradores y aliados durante la campaña de 2024.

A Stephen Miller, su asesor de larga data conocido por su postura estricta en temas de inmigración, lo designó como subdirector de política en su nuevo gobierno.

El vicepresidente electo JD Vance felicitó este lunes a Miller en la red social X y dijo: “Esta es otra excelente elección del presidente”.

Miller fue asesor senior en el primer mandato de Trump y ha sido una figura central en muchas de sus decisiones políticas, notablemente la decisión de su gobierno de separar a miles de familias migrantes como estrategia de disuasión en 2018.

Miller también ayudó a elaborar muchos de los discursos y planes más radicales de Trump sobre inmigración, y a menudo fue el rostro público de esas políticas durante el primer mandato del mandatario republicano y durante sus campañas.

Desde que Trump dejó el cargo, Miller ha sido presidente de America First Legal, una organización de exasesores de Trump concebida como una versión conservadora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), desafiando el gobierno del presidente Joe Biden, compañías de medios, universidades y otros en temas como la libertad de expresión y religión y la seguridad nacional.

Miller fue una presencia frecuente durante la campaña de Trump este año, viajando a bordo de su avión y a menudo dando discursos antes que él en sus mítines.

Miller recibió grandes ovaciones en el mitin de Trump en el Madison Square Garden, en la recta final de la contienda, al decir a la multitud que, “la salvación está cerca”, después de lo que describió como “décadas de abusos que se han acumulado sobre la buena gente de esta nación, sus trabajos robados y saqueados y enviados a México, Asia y otros países. Las vidas de seres queridos arrancadas por extranjeros ilegales, bandas criminales y matones que no pertenecen a este país”.

“Nos encontramos hoy aquí en una encrucijada”, continuó, presentando la votación como “una elección entre la traición y la renovación, entre la autodestrucción y la salvación, entre el fracaso o el triunfo de Estados Unidos”.

Dado que no es un puesto del gabinete, el nombramiento no necesita confirmación del Senado.

Donald Trump designó a su directora de campaña Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca.

OTROS ANUNCIOS

Trump anunció el domingo a Tom Homan como nuevo zar de la frontera. "Me complace anunciar que el ex director del ICE y fiel defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá al gobierno de Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación ('El zar de las fronteras'), incluidas, entre otras, la frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación", dijo Trump en Truth Social. Aquí puedes ver más de esta historia.

Trump también anunció a la representante Elise Stefanik como embajadora de EEUU ante la ONU. "Me siento honrado de nominar a la presidenta Elise Stefanik para servir en mi Gabinete como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Elise es una luchadora increíblemente fuerte, dura e inteligente de America First", dijo Trump al New York Post, que recibió una declaración del presidente electo. Aquí puedes leer más de esta historia.

Además, Trump anunció el jueves a Susie Wiles como futura jefa de gabinete en la Casa Blanca. Wiles será la primera mujer jefa de gabinete, uno de los cargos más importantes del gobierno estadounidense, que se encarga de coordinar a los miembros del gabinete presidencial. Aquí puedes leer más de esta historia.

Este lunes Lee Zeldin, quien fue miembro de la Cámara de Representantes por Long Island, fue designado por el presidente electo para tomar las riendas de la Agencia de Protección Ambiental. Zeldin no parece tener experiencia en cuestiones ambientales, pero es un viejo partidario del expresidente. El exrepresentante de 44 años de edad escribió en la red social X: “Restauraremos el dominio energético de Estados Unidos, revitalizaremos nuestra industria automotriz para recuperar los empleos para los estadounidenses y convertiremos a Estados Unidos en el líder mundial en inteligencia artificial".



Además, según reportó NBC News, Trump ha elegido este lunes al representante Mike Waltz, republicano por Florida, como su asesor de seguridad nacional, según cuatro fuentes familiarizadas con la decisión. Este cargo no requiere la confirmación del Senado. La oficina de Waltz no ha respondido sobre este asunto.

Getty Images Marco Rubio, senador por Florida.

POSIBLE NOMBRAMIENTO DE MARCO RUBIO EN SUSPENSO

El posible nombramiento del senador de Florida Marco Rubio como secretario de Estado podría ocurrir en los próximos días, según tres fuentes familiarizadas con el proceso de selección, reportó NBC News.

Sin embargo, las fuentes advirtieron que hasta la noche del lunes nada es definitivo y habrá que esperar al anuncio, ya que el presidente electo aún podría cambiar de opinión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa, revisado por Telemundo Digital.