Un video grabado en un zoológico en EEUU estrenó YouTube hace 18 años

SAN DIEGO, California - "Me at the Zoo". Ese es el título de uno de los videos más consecuentes de todos los tiempos. El video para iniciar todos los videos. El "big bang" del mundo de los videos compartidos en línea fue un clip subido a YouTube, hace 18 años. ¿Ese zoológico? El que está en el corazón de San Diego, el "más famoso del mundo".

El 23 de abril de 2005, el fundador de YouTube, Jawed Karim, compartió el clip sin editar de 18 segundos de sí mismo frente al recinto de elefantes en el zoológico de San Diego. Fue filmado por su cofundador Yakov Lapitsky.

"Muy bien, aquí estamos frente a los elefantes", compartió casualmente con la cámara. "Lo bueno de estos muchachos es que tienen trompas muy, muy, muy largas. Y eso es genial", dijo.

"Y eso es prácticamente todo lo que hay que decir", cerró.

Y ese fue prácticamente el comienzo de la plataforma para compartir videos más grande del mundo. "Me at the Zoo" ahora tiene más de 263 millones de vistas de video y 11 millones de comentarios. Uno hecho hace apenas unos días llamó al video "un clásico".

"Es asombroso pensar que fue el primer video que se subió a YouTube", comentó un YouTuber llamado Jr. Scientist. "Al verlo ahora, es fascinante ver lo lejos que ha llegado YouTube y cómo se ha convertido en una plataforma para que las personas compartan todo tipo de contenido con el mundo", agregó.

Incluso, desde el canal de YouTube del zoológico de San Diego, comentaron que estaban "honrados de que el primer video de YouTube se filmara aquí".

Un mes después de que se subió el primer videoclip, mientras la plataforma estaba en modo beta, YouTube ya estaba obteniendo alrededor de 300,000 vistas de video por día. A finales de año, la plataforma conseguía dos millones de visitas al día. Ahora, los usuarios ven alrededor de mil millones de horas de videos al día.

Y eso es prácticamente todo lo que hay que decir.