“No tengo enemigos”: habla víctima de aterrador ataque con bate de béisbol

Un hombre del sur de Florida fue violentamente golpeado en un incidente que parece no tener sentido, pues ni siquiera le robaron.

“Tengo miedo por mi vida”, así se siente un cocinero de origen chino, de 62 años, después que lo atacaran a batazos cuando regresaba a su casa del trabajo. Todo quedó captado por una cámara de vigilancia.

Kin Pang dice: “yo no sabía cómo fue y él me sigue golpeando y golpeando, y después yo defendí y hace todo de frente. Yo volteaba y me daba otra vez, yo no podía ver, defendiendo con mi mano y brazo, me golpeaba hasta último, que me salió sangre y yo grita auxilio y los vecinos salen”.

En ese momento, el atacante se va como muestra el video del ataque ocurrido el 6 de agosto.

“No tengo (enemigos), nunca discutí con nadie aquí ni afuera, esto es sospechoso no sé si por la raza o el color o algo criminal”.

El video en el que un hombre de unos 5 pies y 9 pulgadas que nunca le habla en inglés ni en español y se va sin robarle nada. Ahora estas imágenes son las únicas pistas que tienen ahora para encontrarlo.

Con orgullo, Pang nos muestra estas fotos con expresidentes de Venezuela, para los que dice cocinó en ese país cuando emigró de China, antes de venir a Estados Unidos en 1989, donde continúa cocinando y trabajando.

“Yo llevo 32 años en este país trabajando y trabajando para que me maten a mí, yo no tuve problema con nadie y soy bien trabajador todos los días trabajando 10 horas, 11 horas”, dijo.