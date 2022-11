Misterio durante Acción de Gracias: hombre desaparece y su auto es hallado abandonado

Familiares han encontrado el auto de un hombre que ha sido reportado como desaparecido el día de Acción de Gracias. Su hijo Jorge Bermúdez dice que lo extraña y quiere volver a verlo.

Jorge busca a su padre Jorge, un señor de 58 años querido por todos en la familia y los que lo conocen.

“Mi padre buena persona y generoso”.

El señor Bermúdez salió de casa vistiendo su uniforme del trabajo y no levantó sospechas de que no regresaría para Acción de Gracias.

“Salió normal hasta dijo tomen agua que habrá calor, pero nos llamaron del trabajo que nunca llegó”.

Ahí comenzó la odisea para averiguar dónde está Jorge. Fue gracias a la aplicación where is my iPhone que llegaron a este lado de la calle 8 con la 137 avenida del suroeste.

“Encontramos su carro con su celular, con todo…”

Pero de Jorge no hay rastros. Su único hijo se ha pasado día y noche buscándolo en esta tierra pantanosa e inhóspita al lado de los Everglades. Voluntarios se le han unido, pero de Jorge no se sabe nada.

“Mírenlo bien puede estar desorientado ayúdenlo…”

El señor tiene 58 años, pesa unas 150 libras, sus ojos son color café y pelo gris. Desesperados, su esposa y único hijo piden ayuda para encontrarlo.