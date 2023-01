Desata su furia: captan en video a conductor de camión que chocó intencionalmente contra residencia

Tres autos y al menos dos casas resultaron dañadas el domingo cuando un hombre en un camión volquete hizo un alboroto en un vecindario del sur de Los Ángeles.

El video de la escena cerca de la calle 107 y la Avenida Normandie mostró que el hombre empujó repetidamente el camión de basura contra la casa de una mujer que los vecinos describieron como su esposa de la que está separado. Los vecinos le dijeron a la estación hermana NBCLA que el hombre estaba molesto por el divorcio de la pareja.

La destructiva serie de eventos se desarrolló el domingo por la tarde cuando el hombre se presentó en la casa a unas 10 millas al sur del centro de Los Ángeles en un automóvil e intentó ingresar al garaje de la casa que compartía con su ex esposa, dijeron los vecinos.

El hombre golpeó la puerta del garaje varias veces con el auto, dijeron los vecinos.

El caos apenas comenzaba.

El hombre de unos 60 años regresó detrás del volante del camión volteo, atravesó una puerta de metal frente a la propiedad y se estrelló contra una pared exterior de la habitación.

También se estrelló contra el auto de su exesposa, al menos dos autos de vecinos y una casa al lado, dijeron testigos.

Las autoridades dijeron que el camión volteo parece ser parte del negocio del hombre o un negocio que lo emplea.

El hombre abandonó el lugar. No se reportaron arrestos el lunes por la noche.

El LASD dijo el lunes que se presentaron varios informes en el caso, pero las autoridades se negaron a proporcionar más información, aparte de decir que se trataba de una investigación en curso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.